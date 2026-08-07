Ринопластика без "чужого лица": хирург рассказала о смене трендов
В беседе с "Газетой.Ru" эксперт отметила, что в пластической хирургии набирает популярность тренд на естественность, когда новый нос должен гармонично сочетаться с внешностью человека, а не выглядеть как отдельный элемент образа.
По словам Сафоновой, одной из распространенных ошибок пациентов остается желание повторить внешность известных людей. Она привела в пример носы моделей Беллы Хадид и актрисы Зендеи, которые подходят своим обладательницам, но могут выглядеть неестественно на другом лице.
Хирург подчеркнула, что перед операцией важно учитывать особенности строения лица и заранее моделировать возможный результат. По ее словам, врачу необходимо понимать конкретные пожелания пациента – например, изменить форму кончика носа или убрать горбинку, а не просто стремиться к абстрактному "идеалу".
Сафонова также предупредила, что чрезмерное изменение структуры носа может привести не только к эстетическим проблемам, но и повлиять на его функции. По ее словам, успешная ринопластика должна сохранять баланс между внешним видом и нормальной работой органа.
Ранее сообщалось, что после липосакции у казахстанки начались тяжелые осложнения.