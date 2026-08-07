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Мир

Ринопластика без "чужого лица": хирург рассказала о смене трендов

Почему пациенты перестали просить носы как у звезд, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 22:07 Фото: magnific.com
Пластический хирург Любовь Сафонова рассказала о том, что пациенты все реже стремятся получить "идеальную" форму носа и чаще выбирают изменения, которые сохраняют индивидуальность лица, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Газетой.Ru" эксперт отметила, что в пластической хирургии набирает популярность тренд на естественность, когда новый нос должен гармонично сочетаться с внешностью человека, а не выглядеть как отдельный элемент образа.

По словам Сафоновой, одной из распространенных ошибок пациентов остается желание повторить внешность известных людей. Она привела в пример носы моделей Беллы Хадид и актрисы Зендеи, которые подходят своим обладательницам, но могут выглядеть неестественно на другом лице.

Хирург подчеркнула, что перед операцией важно учитывать особенности строения лица и заранее моделировать возможный результат. По ее словам, врачу необходимо понимать конкретные пожелания пациента – например, изменить форму кончика носа или убрать горбинку, а не просто стремиться к абстрактному "идеалу".

Сафонова также предупредила, что чрезмерное изменение структуры носа может привести не только к эстетическим проблемам, но и повлиять на его функции. По ее словам, успешная ринопластика должна сохранять баланс между внешним видом и нормальной работой органа.

Ранее сообщалось, что после липосакции у казахстанки начались тяжелые осложнения.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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