Таинственная трагедия в Шотландии: 11-летнюю девочку нашли погибшей в парке
Фото: midlothian.gov.uk
В Шотландии погибла 11-летняя девочка, которую спасатели обнаружили в реке на территории лесного парка Gore Glen Woodland Park в районе Горбридж, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Sky News со ссылкой на полицию, поисковая операция началась после сообщений о беспокойстве за ребенка. Девочку нашли около 16:25 возле моста Шанк-Бридж, после чего медики констатировали ее смерть на месте.
Полиция оцепила часть территории парка и начала расследование обстоятельств произошедшего. Причины смерти пока не установлены, инцидент рассматривается как необъяснимый.
Представители службы скорой помощи сообщили, что на место происшествия были направлены две бригады, специальная оперативная группа и команда реанимационных специалистов.
Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства трагедии. Семья погибшей девочки уведомлена.
Ранее сообщалось, что в области Абай мать двоих детей забил битой до смерти бывший муж.
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