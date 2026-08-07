Таинственная трагедия в Шотландии: 11-летнюю девочку нашли погибшей в парке

В Шотландии погибла 11-летняя девочка, которую спасатели обнаружили в реке на территории лесного парка Gore Glen Woodland Park в районе Горбридж, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sky News со ссылкой на полицию, поисковая операция началась после сообщений о беспокойстве за ребенка. Девочку нашли около 16:25 возле моста Шанк-Бридж, после чего медики констатировали ее смерть на месте.

Полиция оцепила часть территории парка и начала расследование обстоятельств произошедшего. Причины смерти пока не установлены, инцидент рассматривается как необъяснимый.

Представители службы скорой помощи сообщили, что на место происшествия были направлены две бригады, специальная оперативная группа и команда реанимационных специалистов.

Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства трагедии. Семья погибшей девочки уведомлена.

Ранее сообщалось, что в области Абай мать двоих детей забил битой до смерти бывший муж.