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Мир

"Я жалею о создании Wikipedia": сооснователь сделал неожиданное признание

Сооснователь Wikipedia заявил, что энциклопедию захватили, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2026 00:01 Фото: magnific.com
Один из сооснователей Wikipedia Ларри Сэнгер выступил с резкой критикой онлайн-энциклопедии, заявив, что за четверть века она утратила нейтральность и оказалась под влиянием идеологических групп, сообщает Zakon.kz.

В интервью немецкому изданию Berliner Zeitung Сэнгер заявил, что изначально Wikipedia задумывалась как площадка для объективного представления различных точек зрения. Однако, по его мнению, со временем система управления проектом оказалась неэффективной, а решения начали принимать анонимные участники без достаточной ответственности.

По словам Сэнгера, энциклопедия стала отражать преимущественно одну систему взглядов, а некоторые темы, включая политику и религию, освещаются с заметной предвзятостью. Он также раскритиковал механизм блокировок пользователей и призвал реформировать правила управления проектом, сделав их более прозрачными.

Особое внимание Сэнгер уделил искусственному интеллекту. Он отметил, что многие поисковые системы и ИИ-модели используют материалы Wikipedia в качестве одного из источников для обучения. По его мнению, если в энциклопедии присутствуют систематические искажения, они могут воспроизводиться и современными нейросетями.

Сооснователь Wikipedia предложил ряд реформ, включая раскрытие личности администраторов, создание независимого механизма рассмотрения споров и расширение общественного контроля за содержанием статей.

При этом Сэнгер признал, что Wikipedia остается крупнейшим бесплатным источником знаний и помогла миллионам людей получить доступ к информации. Однако он отметил, что сегодня все чаще задумывается о том, не было ли ошибкой создание проекта в его нынешнем виде.

В то же время многие исследователи и представители сообщества Wikipedia не разделяют его оценок. Они указывают, что энциклопедия строится на принципах нейтральной точки зрения, открытого редактирования и проверки информации, а выводы о политической предвзятости проекта остаются предметом дискуссий.

Ранее МВД РК сделало важное предупреждение для подростков, пользующихся соцсетями.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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