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Мир

Женщина попала в тюрьму из-за странного имени сына

Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2026 04:59 Фото: Zakon.kz
Гражданке Норвегии Кирсти Ларсен назначили два дня тюремного заключения после ее отказа выплатить штраф из-за имени своего сына, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на газету The Mirror, власти Норвегии не одобрили имя Гэшер для новорожденного по причинам его иностранного происхождения.

Кирсти Ларсен, мать 14 детей, утверждает, что незадолго до родов услышала во сне голос, который на английском языке попросил ее назвать ребенка Bridge (с английского языка – "мост").

Женщина решила дать сыну еврейский вариант этого имени – Гэшер.

Власти Норвегии отказались регистрировать это имя, посчитав его слишком иностранным и необычным, предположив, что в будущем это имя сможет усложнить ребенку жизнь.

После спора с муниципальными властями Ларсен был зачислен штраф в размере 1600 крон за то, что ребенок не был вовремя зарегистрирован. Она отказалась выплачивать сумму, поскольку считала, что это будет "признанием какой-либо вины".

Из-за того, что у нее не было доходов или изымаемого имущества, просроченный штраф был переквалифицирован в тюремный срок длительностью в два дня, который она отбыла.

Ранее мы писали о том, что слепая 97-летняя женщина прошла по крылу летящего самолета и не погибла.

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Аксинья Титова
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