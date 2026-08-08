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Мир

"Мрачный жнец" на крыше: мужчина устроил переполох у британской больницы

Мужчина в черном капюшоне с лезвием напугал посетителей британской больницы, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2026 19:35 Фото: magnific.com
26-летний Леон Гиллеспи устроил необычный инцидент у больницы Ysbyty Glan Clwyd в Денбигшире, Уэльс. Мужчина в черном капюшоне почти час находился на крыше здания, откуда наблюдал за входом в больницу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Metro, в руках у него находился предмет, похожий на длинное лезвие.

На место прибыли четыре полицейские машины и пожарный расчет. Причину своего поступка Гиллеспи в суде не объяснил.

Мужчина признал вину в создании помех и нарушении порядка на территории больницы. Суд оштрафовал его на 200 фунтов (около 126 тыс. тенге).

Кроме того, Гиллеспи признал кражу кошачьего корма и наполнителя на сумму около 30-40 фунтов из Pets at Home, а также продуктов и напитков из Sainsbury’s. За эти правонарушения он также получил штрафы и был обязан выплатить 50 фунтов компенсации и 100 фунтов судебных издержек.

Ранее сообщалось, что женщина попала в тюрьму из-за странного имени сына.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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