"Мрачный жнец" на крыше: мужчина устроил переполох у британской больницы
Как пишет издание Metro, в руках у него находился предмет, похожий на длинное лезвие.
На место прибыли четыре полицейские машины и пожарный расчет. Причину своего поступка Гиллеспи в суде не объяснил.
Мужчина признал вину в создании помех и нарушении порядка на территории больницы. Суд оштрафовал его на 200 фунтов (около 126 тыс. тенге).
Кроме того, Гиллеспи признал кражу кошачьего корма и наполнителя на сумму около 30-40 фунтов из Pets at Home, а также продуктов и напитков из Sainsbury’s. За эти правонарушения он также получил штрафы и был обязан выплатить 50 фунтов компенсации и 100 фунтов судебных издержек.
A 26-year-old man was arrested after dressing as the Grim Reaper and climbing onto a hospital roof to stare at patients and staff. pic.twitter.com/vTYST6fOQo— Daily Loud (@DailyLoud) August 5, 2026
Ранее сообщалось, что женщина попала в тюрьму из-за странного имени сына.