Почему миллиардеры строят убежище в Аргентине на случай мировой войны
По информации издания Logos Press, за последние два года на территории появились сборные дома, геодезические купола и взлетная полоса. Владельцы устанавливают солнечные панели, планируют разводить скот и рассматривают возможность выращивания собственных продуктов.
Предусмотрена и технологическая составляющая: предприниматели хотят установить компьютеры с локальными большими языковыми моделями, которые смогут работать от солнечной энергии. Это позволит сохранить доступ к некоторым цифровым инструментам даже при сбоях глобальной серверной инфраструктуры.
Варсавски считает Аргентину одним из потенциально безопасных регионов в случае крупной войны благодаря удаленности от основных мировых центров конфликта, сельскохозяйственным ресурсам и энергетическому потенциалу страны. При этом он подчеркивает, что речь идет о частном проекте, а не о ядерном бункере.
У ранчо уже есть проблемы: в регионе бывают сильные ветры, а изменение климата может усугубить дефицит воды в Андах. Несмотря на это, проект расширяется. Владельцы проводят здесь отпуска и рассматривают сдачу домов в аренду, чтобы сделать ранчо финансово устойчивым.
Ранее сообщалось, что ученые обнаружили забытый ядерный бункер под тысячелетним слоем льда.