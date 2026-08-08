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Мир

Почему миллиардеры строят убежище в Аргентине на случай мировой войны

Почему богатые предприниматели считают Аргентину убежищем на случай войны, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2026 20:55 Фото: magnific.com
Группа состоятельных предпринимателей создает автономное ранчо Wamani площадью 32 тыс. га в провинции Мендоса у подножия Анд. Проект возглавляет аргентинско-испанский IT-предприниматель Мартин Варсавски, а общие инвестиции в него уже приблизились к 10 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Logos Press, за последние два года на территории появились сборные дома, геодезические купола и взлетная полоса. Владельцы устанавливают солнечные панели, планируют разводить скот и рассматривают возможность выращивания собственных продуктов.

Предусмотрена и технологическая составляющая: предприниматели хотят установить компьютеры с локальными большими языковыми моделями, которые смогут работать от солнечной энергии. Это позволит сохранить доступ к некоторым цифровым инструментам даже при сбоях глобальной серверной инфраструктуры.

Варсавски считает Аргентину одним из потенциально безопасных регионов в случае крупной войны благодаря удаленности от основных мировых центров конфликта, сельскохозяйственным ресурсам и энергетическому потенциалу страны. При этом он подчеркивает, что речь идет о частном проекте, а не о ядерном бункере.

У ранчо уже есть проблемы: в регионе бывают сильные ветры, а изменение климата может усугубить дефицит воды в Андах. Несмотря на это, проект расширяется. Владельцы проводят здесь отпуска и рассматривают сдачу домов в аренду, чтобы сделать ранчо финансово устойчивым.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили забытый ядерный бункер под тысячелетним слоем льда.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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