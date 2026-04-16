Ученые обнаружили забытый ядерный бункер под тысячелетним слоем льда

Во время обычного полета над северной Гренландией исследователи увидели нечто совершенно неестественное. На радиолокационных данных ледяного покрова, который обычно выглядит как чистый лист, появились прямые линии и острые углы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет EcoNews, таинственным объектом под толщей льда оказался лагерь Сентри, давно заброшенный американский военный объект, прозванный "городом подо льдом".

Новое изображение, полученное с помощью радара, подчеркивает проблему, которая постоянно поднимается в климатологии: когда лед тает, остатки человеческой деятельности могут снова проявить себя.

Лагерь "Сенчури" был построен в 1959 году Инженерным корпусом армии США и вырыт в приповерхностных слоях ледяного покрова.

С помощью него хотели проверить, как люди смогут строить и жить в экстремальных арктических условиях. Он являлся частью секретного плана по изучению возможности запуска ядерных ракет из туннелей подо льдом. Этот ракетный план был известен как проект "Ледяной червь".

Для поддержания работы подземной базы в центре Гренландии требовались серьезные энергетические ресурсы. Одним из ключевых элементов был реактор PM-2A, разработанный армией для обеспечения электроэнергией и теплом в отдаленных районах, в том числе в лагере Сентри.

Теперь атомная энергетическая система, размещенная в месте, которое большинство людей никогда не посетят, оказалась замурованной под слоями снега.

После того как лагерь Сентри был заброшен в 1967 году, снег и лед продолжали накапливаться над ним.

В обзоре исследования, опубликованном в журнале Geophysical Research Letters и подготовленном Обсерваторией Земли НАСА, приводятся оценки количества отходов, оставленного на базе:

около 53 000 галлонов дизельного топлива;

галлонов дизельного топлива; и около 6,34 миллиона галлонов сточных вод, включая канализационные стоки, а также неизвестное количество низкоактивных радиоактивных отходов и ПХБ – группы токсичных промышленных химикатов, которые когда-то широко использовались в электрооборудовании.

Главный вопрос в том, как долго гренландский лед сможет сдерживать их.

