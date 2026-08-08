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Мир

Освобожденная из рабства в Мьянме россиянка пропала в ОАЭ

Сексуализированное рабство, эксплуатация людей, похищение людей, рабство, принудительный труд, торговля людьми , фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2026 10:33 Фото: freepik
Россиянка, которую весной освободили из рабства в Мьянме, пропала в ОАЭ. 1 августа 2026 года девушка оставила вещи у знакомого в Дубае и уехала в Шарджу, после чего пересела в такси и перестала выходить на связь, сообщает Zakon.kz.

Перед исчезновением она отправила матери трехсекундное видео с фразой "Я в дурке", после чего заблокировала ее в соцсетях. По словам матери, у Дарьи диагностировано психическое расстройство, из-за которого она может называть себя другим именем и сообщать недостоверную информацию о себе, пишет Mash.

В Мьянму девушка попала, когда откликнулась на вакансию модели-переводчицы за рубежом. В итоге она около полугода провела в скам-центре недалеко от Янгона. По словам Дарьи, пленных там избивали, пытали электрошоком и держали в изоляции.

Сбежать ей помог местный охранник, который в нее влюбился. После освобождения Дарья находилась в Центре идентификации жертв торговли людьми в Бангкоке, а затем вернулась в Россию. Через несколько месяцев она отправилась в ОАЭ.

Мать девушки обратилась в российское консульство. Она опасается, что Дарью могут депортировать после выписки из психиатрической больницы.

Ранее португальская и испанская полиция раскрыла семейную сеть торговли людьми, которая десятилетиями обманывала уязвимых людей, привлекая их на работу в Испании, а затем превращала в рабов.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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