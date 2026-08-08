Ученые создали с помощью ИИ вирусы, которых не существует в природе

Ученые впервые использовали генеративный искусственный интеллект для разработки полноценных геномов бактериофагов – вирусов, которые заражают и уничтожают бактерии, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Исследователи обучили геномные языковые модели на миллионах естественных геномов, чтобы они научились учитывать закономерности и ограничения, сформированные эволюцией. На основе этих данных ИИ создал тысячи вариантов геномов бактериофагов, предназначенных для заражения Escherichia coli.

Почти 300 разработанных последовательностей синтезировали и проверили в лаборатории. 16 из них оказались жизнеспособными. Полученные бактериофаги отличались от известных природных вирусов и демонстрировали разные характеристики заражения бактерий.

Особый интерес вызвал эксперимент с устойчивыми к природному бактериофагу бактериями. Смесь нескольких созданных ИИ фагов смогла быстро преодолеть устойчивость E. coli, тогда как аналогичный коктейль природных фагов с этим не справился.

Ученые считают, что технология может стать основой для создания новых фаговых препаратов против быстро эволюционирующих бактериальных инфекций. При этом речь пока идет о лабораторных экспериментах, а не о готовом медицинском лечении.

Ранее ученые выяснили, как очередность рождения в семье влияет на то, как сложится жизнь.