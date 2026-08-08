Ученые выяснили, как очередность рождения в семье влияет на то, как сложится жизнь

Дети, рожденные у одних родителей, могут получить совсем разный опыт. Австрийский психолог Альфред Адлер объяснил, как очередность рождения влияет на привычные реакции и роль ребенка в семье, сообщает Zakon.kz.

Как пишет kinoafisha, вот какой опыт в семье получают дети:

Старший ребенок, или первенец, часто рано становится самостоятельным. После рождения младшего он старается быть правильным, надежным и заслуживать похвалу достижениями. Отсюда появляются перфекционизм, любовь к порядку и желание все контролировать.

Интересно, что около 80% руководителей в мире – старшие дети. Исследования Университета штата Огайо также показывают, что именно первенцы чаще становятся политическими лидерами и продолжают семейное дело, реализуя мечты, которые родители не смогли воплотить.

При этом родителям не стоит превращать старшего в няню. Ответственность за младших наравне со взрослыми лишает ребенка собственного детства.

Средний ребенок учится договариваться и искать обходные пути. Ему нужно учитывать интересы старшего и конкурировать за внимание с младшим. Такая позиция часто развивает гибкость, общительность и умение находить компромисс.

учится договариваться и искать обходные пути. Ему нужно учитывать интересы старшего и конкурировать за внимание с младшим. Такая позиция часто развивает гибкость, общительность и умение находить компромисс. Младшему обычно разрешают больше и дольше прощают ошибки. Он может вырасти смелым и творческим, но часто искать помощь у других. Посильные обязанности помогают ему учиться принимать решения самостоятельно.

Единственный ребенок много времени проводит среди взрослых, быстрее перенимает их речь и правила поведения. Он привыкает к полному вниманию, поэтому общение со сверстниками особенно важно. Понимание этих различий помогает родителям не сравнивать детей и давать каждому поддержку, которой ему не хватает.

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