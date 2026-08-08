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Мир

После ссоры водитель пошел на таран: велосипедисты пострадали в Италии

Дорожная ссора закончилась попыткой наезда на группу велосипедистов, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2026 23:36 Фото: magnific.com
В итальянском Ланцо-Торинезе водитель автомобиля после конфликта на дороге намеренно наехал на группу из шести велосипедистов. Четыре человека пострадали, двое из них были экстренно доставлены вертолетами в больницу в Турине, сообщает Zakon.kz.

Известно, что один из пострадавших в данное время находится в критическом состоянии.

По информации портала Virgilio, водитель сначала обогнал велосипедистов, подавая звуковые сигналы. После того как один из них выразил недовольство, мужчина остановился, сдал назад и направил машину на группу.

После первого наезда водитель попытался скрыться. Один из велосипедистов бросился за ним, однако автомобилист развернулся и снова направил машину в сторону людей.

Полиция вскоре разыскала и задержала предполагаемого виновника. Как пишут местные СМИ, ему могут предъявить обвинения в покушении на убийство и причинении множественных травм в результате ДТП. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Алматы произошло ДТП, в котором авто с наклейкой "У" совершило опасный маневр. В результате пострадало сразу несколько машин.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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