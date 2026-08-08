После ссоры водитель пошел на таран: велосипедисты пострадали в Италии
Известно, что один из пострадавших в данное время находится в критическом состоянии.
По информации портала Virgilio, водитель сначала обогнал велосипедистов, подавая звуковые сигналы. После того как один из них выразил недовольство, мужчина остановился, сдал назад и направил машину на группу.
После первого наезда водитель попытался скрыться. Один из велосипедистов бросился за ним, однако автомобилист развернулся и снова направил машину в сторону людей.
Полиция вскоре разыскала и задержала предполагаемого виновника. Как пишут местные СМИ, ему могут предъявить обвинения в покушении на убийство и причинении множественных травм в результате ДТП. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Алматы произошло ДТП, в котором авто с наклейкой "У" совершило опасный маневр. В результате пострадало сразу несколько машин.