Засуха обнажила "камни голода" в Германии, скрытые десятилетиями
Как пишет Die Ziet, на фоне падения воды из реки вновь показались так называемые "камни голода" – исторические валуны, на которых жители прошлых столетий отмечали годы сильной засухи и низкого уровня воды.
Один из таких камней в Пирне содержит более 20 дат, самая ранняя из которых относится к 1707 году.
Обмеление также затронуло другие реки региона, включая Мульде, Вайсе-Эльстер, Шпрее и Нейсе. При этом синоптики ожидают, что в начале недели в Саксонии возможны отдельные грозы, однако затем вновь установится сухая погода.
An der Elbe in Deutschland tauchten aufgrund langanhaltender Dürre "Hungersteine" auf.— Alina Lipp (@Alina_Lipp_X) August 9, 2026
So nennt man Steine mit Markierungen über niedrige Wasserstände, die in der Vergangenheit als Vorboten von Missernten und Hungersnöten galten, schreibt die DPA.
Nach Angaben von Hydrologen… pic.twitter.com/44RjKkAQql
Ранее сообщалось, что восстанавливают на городище Отырар.