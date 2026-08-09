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Мир

На фоне новой волны жары в Британии произошла серия трагедий

На фоне новой волны жары в Британии произошла серия трагедий, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2026 23:09 Фото: magnific.com
В Великобритании 19-летний парень погиб, попав в озеро Грасмир в национальном парке Лейк-Дистрикт, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sky News со ссылкой на экстренные службы, молодого человека достали из воды и доставили в больницу, однако спасти его не удалось. Полиция заявила, что смерть не считается подозрительной. Правоохранители также поблагодарили всех, кто пытался оказать помощь пострадавшему.

Тем временем в другой части страны продолжаются поиски женщины, которая поздно вечером вошла в море у набережной города Уэймут и, предположительно, не вернулась на берег.

Сообщение о пропавшей поступило в полицию около 23:05. Поиски ведут сотрудники полиции при поддержке береговой охраны, спасателей RNLI и вертолета Национальной службы воздушной поддержки полиции. Личных вещей женщины на пляже обнаружить не удалось.

Полиция призывает всех, кто мог видеть женщину в районе набережной Уэймута в момент происшествия, сообщить имеющуюся информацию.

Случаи произошли на фоне подготовки Великобритании к очередной волне жары. Власти ранее предупреждали о повышенных рисках, связанных с пребыванием людей в воде в жаркую погоду.

Ранее сообщалось, что 11-летнюю девочку нашли погибшей в парке в Шотландии.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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