На фоне новой волны жары в Британии произошла серия трагедий

В Великобритании 19-летний парень погиб, попав в озеро Грасмир в национальном парке Лейк-Дистрикт, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sky News со ссылкой на экстренные службы, молодого человека достали из воды и доставили в больницу, однако спасти его не удалось. Полиция заявила, что смерть не считается подозрительной. Правоохранители также поблагодарили всех, кто пытался оказать помощь пострадавшему.

Тем временем в другой части страны продолжаются поиски женщины, которая поздно вечером вошла в море у набережной города Уэймут и, предположительно, не вернулась на берег.

Сообщение о пропавшей поступило в полицию около 23:05. Поиски ведут сотрудники полиции при поддержке береговой охраны, спасателей RNLI и вертолета Национальной службы воздушной поддержки полиции. Личных вещей женщины на пляже обнаружить не удалось.

Полиция призывает всех, кто мог видеть женщину в районе набережной Уэймута в момент происшествия, сообщить имеющуюся информацию.

Случаи произошли на фоне подготовки Великобритании к очередной волне жары. Власти ранее предупреждали о повышенных рисках, связанных с пребыванием людей в воде в жаркую погоду.

Ранее сообщалось, что 11-летнюю девочку нашли погибшей в парке в Шотландии.