Месть или разборки бандитов: стрельба в туристическом городе США унесла жизни людей

В американском городе Эшвилл, штат Северная Каролина, в результате стрельбы погибли два человека, еще семеро получили ранения. Полиция считает произошедшее актом мести, однако не называет конфликт связанным с деятельностью банд, сообщает Zakon.kz.

По информации Fox News, стрельба произошла 19 июля около 2:20 недалеко от центра города. Полицейские обнаружили на месте нескольких раненых и большое количество гильз. Двое пострадавших скончались на месте, еще семерых доставили в больницу.

По версии следствия, нападение стало ответом на стрельбу, произошедшую 5 июля в жилом комплексе. Глава полиции Эшвилла Джеки Степп назвала произошедшее очередным эпизодом продолжающегося конфликта между двумя группами людей, которые знают друг друга.

При этом полиция пока не считает случившееся традиционной межгрупповой бандитской разборкой.

Расследование продолжается.

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