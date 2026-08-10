Пропал самый старый президент в мире

93-летний президент Камеруна Поль Бийя не появлялся в стране и на публике уже два месяца, сообщает Zakon.kz.

Самый пожилой президент покинул страну 7 июня 2026 года, отправившись, как сообщила его канцелярия, в "короткую частную поездку в Европу" – в Швейцарию. На сегодня она стала одной из самых продолжительных зарубежных поездок Бийи.

Он проводит значительное время в Европе, включая Францию ​​и Швейцарию, где часто бывает неделями, оставляя управление страной ключевым партийным чиновникам и членам семьи. Конституция Камеруна прямо не запрещает президенту покидать страну на несколько месяцев. Но без вице-президента, которого Бийя до сих пор не назначил, ситуация в стране, как выразилась оппозиция, находится "на автопилоте", пишет Associated Press.

Долгое отсутствие президента дает повод беспокоиться о его состоянии здоровья. Лидер оппозиции Исса Тчирома Бакари заявил, что в Камеруне широко распространено мнение о том, что с президентом "не все в порядке".

Между тем 4 августа Бийя произвел перестановки в высшем военном руководстве, заменив командующих четырьмя из пяти объединенных военных округов страны и повысив в звании нескольких старших офицеров. Официальная причина не названа, но один из замененных командующих скончался, а другой вышел в отставку. Указы были объявлены по национальному радио. А пресс-секретарь правительства Камеруна позже заявил французскому телеканалу RFI, что "президент жив" и скоро вернется.

Бийя пришел к власти после отставки первого президента Камеруна Ахмаду Ахиджо, занимавшего этот пост с 1960 по 1982 год. В 2008 году конституционная поправка отменила ограничения на срок пребывания в должности, и теперь Бийя руководит Камеруном дольше, чем большинство его граждан живут на свете: более 70% населения страны, насчитывающего почти 30 млн человек, моложе 35 лет. Если Бийя отработает весь свой срок, он покинет свой пост, когда ему будет почти 100 лет. Осенью 2025 года он был переизбран на восьмой президентский срок.

Ранее в Сети появились слухи о состоянии здоровья другого пожилого, но бывшего президента – Джо Байдена, который впервые за долгое время появился на публике.