Байден вышел на публику после откровений сына о его ухудшающемся здоровье

Бывший президент США Джо Байден впервые появился на публике после того, как его сын Хантер рассказал о прогрессировании болезни отца. Политик посетил мессу в церкви Святого Иосифа в Уилмингтоне, штат Делавэр, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Daily Mail, 83-летний Байден после службы пообщался с прихожанами, а затем в сопровождении сотрудников Секретной службы направился к автомобилю. На опубликованных в иностранных СМИ кадрах Байден выглядел уставшим, однако улыбался и приветствовал людей.

Ранее Хантер Байден сообщил, что рак простаты у его отца распространился на кости и вызывает сильные боли. По его словам, семье тяжело наблюдать за состоянием бывшего президента.

Диагноз Байдену поставили в мае 2025 года. Его жена Джилл Байден ранее заявляла, что из-за распространения опухоли он, вероятно, будет жить с заболеванием до конца жизни.