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Мир

Байден вышел на публику после откровений сына о его ухудшающемся здоровье

Байден вышел на публику после откровений сына о его ухудшающемся здоровье, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2026 19:32 Фото: Instagram/joebiden
Бывший президент США Джо Байден впервые появился на публике после того, как его сын Хантер рассказал о прогрессировании болезни отца. Политик посетил мессу в церкви Святого Иосифа в Уилмингтоне, штат Делавэр, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Daily Mail, 83-летний Байден после службы пообщался с прихожанами, а затем в сопровождении сотрудников Секретной службы направился к автомобилю. На опубликованных в иностранных СМИ кадрах Байден выглядел уставшим, однако улыбался и приветствовал людей.

Ранее Хантер Байден сообщил, что рак простаты у его отца распространился на кости и вызывает сильные боли. По его словам, семье тяжело наблюдать за состоянием бывшего президента.

Диагноз Байдену поставили в мае 2025 года. Его жена Джилл Байден ранее заявляла, что из-за распространения опухоли он, вероятно, будет жить с заболеванием до конца жизни.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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