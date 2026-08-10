Бывший депутат застрелил чиновника в Таиланде

В Таиланде задержали бывшего депутата парламента от провинции Нонтхабури Чалонга Ривраенга после стрельбы в местного чиновника, председателя администрации провинции Нонтхабури – Тхонгчая Йенпрасерта, сообщает Zakon.kz.

По данным MGR online, инцидент произошел утром 10 августа. Пострадавшему была оказана медицинская помощь, но спасти его не удалось. Также сообщается, что был ранен водитель чиновника. Предположительно, после случившегося бывший депутат покинул место происшествия, а затем на мотоцикле направился в полицию и сам сдался. У него изъяли пистолет. Мотив нападения устанавливается.

После задержания Чалонг Ривраенг утверждал, что не хотел стрелять. Он якобы приехал встретиться с Тхонгчаем Йенпрасерта, чтобы попросить вернуть 11 млн батов, которые ранее дал ему взаймы.

Бывший депутат принес извинения жителям Нонтхабури и семье погибшего. Полиция продолжает расследование и выяснет все обстоятльства. Между тем жители Таиланда обеспокоены произошедшим, так как несколько дней назад, 7 августа, недалеко от столицы Таиланда Бангкока, произошла массовая стрельба. Подросток убил семь человек, еще не менее 15 человек получили ранения.

В туристическом городе США в результате стрельбы погибли два человека, еще семеро получили ранения. Полиция выдвигает версию о мести.