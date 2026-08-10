Оставили у стадиона младенцем: спустя 23 года девушка встретилась с родной матерью

23-летняя шведка китайского происхождения воссоединилась с родной семьей, с которой ее разлучили еще в младенчестве. Приемные родители из Европы не только не стали скрывать правду, но и лично прилетели с ней в Китай на встречу с биологическими родственниками, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает South China Morning Post. По данным издания, Лиза родилась в 2003 году в уезде Хуайюань, но почти сразу после рождения мать передала ее акушерке, так как они с мужем не могли обеспечить ей достойную жизнь.

Через четыре дня та оставила новорожденную у стадиона в соседнем городе. Местные власти нашли девочку с паховой грыжей и поместили в детский дом, где ей дали имя Гао Цзяньцюань (имя, которое с китайского переводится "в добром здравии").

"Когда ей исполнился год, ее удочерила шведская пара. Приемные родители назвали ее Лизой, рассказали ей о ее прошлом, когда она повзрослела, и поддержали желание найти биологических родителей", – говорится в сообщении.

В марте 2026 года Лиза обратилась в китайскую некоммерческую организацию Baby Come Home, и уже через два месяца тест ДНК подтвердил ее родство с биологической семьей.

Девушка прилетела в Аньхой вместе с приемными родителями, где ее встречали с плакатом "Самая красивая дорога в мире – это дорога домой". Биологическая мать подарила ей традиционное нефритовое ожерелье и красное китайское платье.

В соцсетях историю назвали трогательной, отметив, что у девушки теперь два любящих дома – один в Китае и один в Швеции.

Ранее в Китае женщина спустя 35 лет поисков воссоединилась со своей настоящей семьей и узнала шокирующую правду: все эти годы она жила на соседней улице, всего в 100 метрах от окон своих биологических родителей.