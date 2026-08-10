До 15 лет тюрьмы: казахстанского дальнобойщика судят в Грузии из-за лекарства

В Министерстве иностранных дел Казахстана сделали заявление по факту задержания нашего гражданина в Грузии. Дальнобойщика Ивана Чекулаева судят за то, что он вез при себе обезболивающее лекарство, которое в этой стране нельзя хранить без рецепта, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала КТК, Иван Чекулаев из Щучинска в апреле выполнял очередной рейс из Грузии, когда его задержали на таможне в порту города Поти.

Во время досмотра у дальнобойщика обнаружили обезболивающий препарат, который в Грузии приравнен к психотропным и наркотическим веществам.

"Мы его ждали с рейса, мы хотим, чтобы он приехал домой. Он очень у нас спокойный, он очень ответственный, он не мог совершить, не мог совершить ничего. Это просто вот не было с собой бумажки, оказывается. Без бумажки мы вообще никто на тот момент были". Юлия Чекулаева, супруга

По словам супруги задержанного, лекарство от болей в спине ее мужу выписал врач в Германии. А вот рецепта при себе у мужчины не было, поэтому по законам Грузии его задержали и отдали под суд. 44-летнему казахстанцу грозит до 15 лет тюрьмы.

В Министерстве иностранных дел Казахстана заявили, что держат ситуацию на контроле.

"Согласно имеющейся информации, в отношении указанного гражданина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 262 Уголовного кодекса Грузии. По данной статье предусмотрена ответственность за незаконное хранение или перевозку наркотических средств или психотропных веществ без цели их сбыта. Дипломаты Казахстана в Грузии в рамках своей компетенции оказывают нашему соотечественнику необходимую консульско-правовую помощь. Данный вопрос находится на контроле министерства", – прокомментировали инцидент 10 августа 2026 года в ведомстве.

31 июля 2026 года в МИД прокомментировали гибель казахстанки в столице Сербии при странных обстоятельствах.