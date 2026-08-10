#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+24°
$
466.08
538.56
5.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+24°
$
466.08
538.56
5.65
Мир

Найдено древнеримское судно в идеальном состоянии с нетронутым античным грузом

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 23:59 Фото: magnific
У побережья Сицилии на 45-метровой глубине обнаружили корабль возрастом более двух тысяч лет, сохранившийся в почти первозданном виде. Находку с сотнями керамических амфор на борту уже назвали одним из важнейших открытий в подводной археологии последних лет, передает Zakon.kz.

Как сообщает Daily Mail, корабль нашли неподалеку от города Мадзара-дель-Валло на глубине около 45 метров. Его длина составляет примерно 21 метр, а ширина – около шести метров. По предварительной оценке специалистов, судно затонуло во II–I веках до нашей эры.

Первым на необычный объект обратил внимание рыбак и фридайвер Джакомо Де Мола.

"Изучая морское дно, он заметил на сканере объект, который первоначально принял за большой камень. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что перед ним древнее кораблекрушение", – говорится в сообщении.

Рядом с корпусом затонувшего судна покоятся сотни крупных керамических амфор. В античные времена их использовали для перевозки вина, оливкового масла и других товаров.

Отличная сохранность артефактов поможет исследователям восстановить точный маршрут корабля, определить страну его происхождения и пролить свет на особенности средиземноморской торговли той эпохи.

Сразу после сообщения о ценной находке к месту крушения направились подводные археологи и специализированный отряд водолазов итальянской полиции. Фридайвер Джакомо Де Мола признался, что это самое невероятное событие в его жизни: мужчина стал первым человеком за последние две тысячи лет, прикоснувшимся к этой тайне истории.

Сейчас акватория взята под строгую охрану властей. Министр культуры Италии Алессандро Джули уже назвал произошедшее одним из ключевых открытий подводной археологии XXI века.

Ученые продолжают изучать древний груз, рассчитывая получить уникальные данные об истории античного мореплавания.

Ранее мы сообщали, что подводная лодка таинственно "испарилась" под льдом Антарктиды, но успела передать поразительные данные.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
древний колодец нашли в Англии во время ремонта магазина
21:49, 24 марта 2026
Века молчания: античный колодец найден под обычным магазином в Англии
Ученые нашли древние сокровища в затопленном египетском храме
14:03, 20 сентября 2023
Древние сокровища нашли археологи в затопленном египетском храме
археологи в Израиле нашли золотое кольцо возрастом 2300 лет
23:56, 22 мая 2025
Золотое кольцо возрастом 2300 лет обнаружили в Израиле
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Шедевр тура: гол казахстанца Вадима Яковлева признан лучшим в чемпионате Беларуси
04:46, 11 августа 2026
Шедевр тура: гол казахстанца Вадима Яковлева признан лучшим в чемпионате Беларуси
&quot;Впереди много вершин&quot;: Дияр Нургожай эмоционально отреагировал на яркую победу в UFC
04:18, 11 августа 2026
"Впереди много вершин": Дияр Нургожай эмоционально отреагировал на яркую победу в UFC
Энтони Джошуа требует провести бой с Тайсоном Фьюри в Великобритании
03:50, 11 августа 2026
Энтони Джошуа требует провести бой с Тайсоном Фьюри в Великобритании
Объявлен состав сборной Казахстана по шахматам на грядущую Олимпиаду в Узбекистане
03:19, 11 августа 2026
Объявлен состав сборной Казахстана по шахматам на грядущую Олимпиаду в Узбекистане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: