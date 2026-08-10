Найдено древнеримское судно в идеальном состоянии с нетронутым античным грузом

У побережья Сицилии на 45-метровой глубине обнаружили корабль возрастом более двух тысяч лет, сохранившийся в почти первозданном виде. Находку с сотнями керамических амфор на борту уже назвали одним из важнейших открытий в подводной археологии последних лет, передает Zakon.kz.

Как сообщает Daily Mail, корабль нашли неподалеку от города Мадзара-дель-Валло на глубине около 45 метров. Его длина составляет примерно 21 метр, а ширина – около шести метров. По предварительной оценке специалистов, судно затонуло во II–I веках до нашей эры.

Первым на необычный объект обратил внимание рыбак и фридайвер Джакомо Де Мола.

"Изучая морское дно, он заметил на сканере объект, который первоначально принял за большой камень. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что перед ним древнее кораблекрушение", – говорится в сообщении.

Рядом с корпусом затонувшего судна покоятся сотни крупных керамических амфор. В античные времена их использовали для перевозки вина, оливкового масла и других товаров.

Отличная сохранность артефактов поможет исследователям восстановить точный маршрут корабля, определить страну его происхождения и пролить свет на особенности средиземноморской торговли той эпохи.

Сразу после сообщения о ценной находке к месту крушения направились подводные археологи и специализированный отряд водолазов итальянской полиции. Фридайвер Джакомо Де Мола признался, что это самое невероятное событие в его жизни: мужчина стал первым человеком за последние две тысячи лет, прикоснувшимся к этой тайне истории.

Сейчас акватория взята под строгую охрану властей. Министр культуры Италии Алессандро Джули уже назвал произошедшее одним из ключевых открытий подводной археологии XXI века.

Ученые продолжают изучать древний груз, рассчитывая получить уникальные данные об истории античного мореплавания.

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