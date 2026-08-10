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Мир

Ученые нашли рыбу, которая может жить более 400 лет

осетра, рыбы, США, озера, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 01:05 Фото: magnific
Исследователи из США доказали, что озерные осетры могут жить свыше 400 лет. Однако уникальный вид находится на грани исчезновения – сегодня в Великих озерах осталось менее одного процента от его прежней численности, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в Journal of Fish Biology. Ученые из Мичиганского департамента природных ресурсов и университетов штата проанализировали данные многолетнего мечения рыбы из пяти популяций и разработали новую формулу расчета возраста.

Традиционный метод подсчета годовых колец на плавниках, как выяснилось, дает сбой для старых особей: с возрастом кольца становятся неразличимыми и слишком плотно прилегают друг к другу.

Оказалось, что самцы могут жить от 90 до 279 лет, а самки – от 99 до 427 лет, тогда как предыдущий рекорд для этого вида составлял 152 года.

По новой оценке, озерные осетры-долгожители почти догнали гренландскую акулу – самое долгоживущее позвоночное Земли, чей возраст оценивается в 272-512 лет. Чтобы дожить до такого возраста, выживаемость популяции должна составлять 96-98% в год.

Это критически важно, учитывая, что сегодня в Великих озерах сохранилось менее одного процента от исторической популяции осетра, который был почти полностью истреблен в конце XIX века.

"Эта работа подчеркивает необходимость жестких ограничений на вылов, ведь осетры размножаются медленно", – отметил руководитель исследовательской станции, Эдвард Бейкер.

Сейчас в Мичигане действуют программы по разведению осетров в питомниках с последующим выпуском в реки – например, в реку Каламазу уже вернули почти 1,6 тысячи мальков.

Ранее школьник из Шотландии выловил из моря гигантского ската весом 88 килограммов.

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Канат Болысбек
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