Ученые нашли рыбу, которая может жить более 400 лет
Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в Journal of Fish Biology. Ученые из Мичиганского департамента природных ресурсов и университетов штата проанализировали данные многолетнего мечения рыбы из пяти популяций и разработали новую формулу расчета возраста.
Традиционный метод подсчета годовых колец на плавниках, как выяснилось, дает сбой для старых особей: с возрастом кольца становятся неразличимыми и слишком плотно прилегают друг к другу.
Оказалось, что самцы могут жить от 90 до 279 лет, а самки – от 99 до 427 лет, тогда как предыдущий рекорд для этого вида составлял 152 года.
По новой оценке, озерные осетры-долгожители почти догнали гренландскую акулу – самое долгоживущее позвоночное Земли, чей возраст оценивается в 272-512 лет. Чтобы дожить до такого возраста, выживаемость популяции должна составлять 96-98% в год.
Это критически важно, учитывая, что сегодня в Великих озерах сохранилось менее одного процента от исторической популяции осетра, который был почти полностью истреблен в конце XIX века.
"Эта работа подчеркивает необходимость жестких ограничений на вылов, ведь осетры размножаются медленно", – отметил руководитель исследовательской станции, Эдвард Бейкер.
Сейчас в Мичигане действуют программы по разведению осетров в питомниках с последующим выпуском в реки – например, в реку Каламазу уже вернули почти 1,6 тысячи мальков.
Ранее школьник из Шотландии выловил из моря гигантского ската весом 88 килограммов.