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Мир

Свадьба спустя год после помолвки: Роналду женился на Джорджине в Португалии

Свадьба спустя год после помолвки: Роналду женился на Джорджине, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 01:07 Фото: Instagram/GeorGinaGio
41-летний португальский футболист Криштиану Роналду и 32-летняя модель Джорджина Родригес официально стали супругами. Церемония прошла 11 августа 2026 года в Кашкайше, Португалия, сообщает Zakon.kz.

Как пишет People, свадьба прошла в частной и камерной обстановке. На церемонии присутствовали пятеро детей пары.

После свадьбы Роналду опубликовал фотографию рук супругов с обручальными кольцами.

О помолвке пара объявила год назад – 11 августа 2025 года. Родригес тогда показала в соцсетях кольцо с крупным овальным бриллиантом.

Роналду и Родригес воспитывают пятерых детей: 16-летнего Криштиану-младшего, близнецов Еву Марию и Матео, 9 лет, а также 8-летнюю Алану и 4-летнюю Беллу. В апреле 2022 года пара сообщила о смерти новорожденного сына Беллы – Анхеля.

Роналду познакомился с Родригес в 2017 году, когда она работала продавцом в магазине Gucci. Вскоре пара начала появляться вместе на публике, а позже подтвердила отношения в соцсетях.

Ранее сообщалось, что фанаты Роналду ошибочно пришли на чужую свадьбу и устроили там хаос.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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