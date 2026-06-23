Опасную инфекцию выявили у вернувшихся из Вьетнама и Габона алматинцев
Как сообщили в Национальном центре общественного здравоохранения (НЦОЗ), у пациентов диагностированы две разные формы инфекции – тропическая и трехдневная малярия.
Тропическая форма считается наиболее опасной и при отсутствии своевременного лечения может привести к тяжелым осложнениям. Трехдневная малярия обычно протекает легче, однако способна проявиться повторно спустя месяцы после заражения.
Оба случая подтверждены лабораторно. В настоящее время пациенты проходят лечение в стационаре, специалисты проводят необходимые противоэпидемические мероприятия.
В Наццентре напомнили, что малярия передается через укусы инфицированных комаров рода Anopheles и не распространяется бытовым или воздушно-капельным путем.
Казахстанцам, планирующим поездки в страны с риском заражения малярией, рекомендуют заранее изучать меры профилактики и использовать средства защиты от укусов комаров.
Немного ранее мы рассказывали, что туристка из России вернулась из отпуска в Таиланде со смертельно опасной инфекцией.