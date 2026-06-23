Опасную инфекцию выявили у вернувшихся из Вьетнама и Габона алматинцев

В Алматы с начала 2026 года зарегистрировали четыре завозных случая малярии, два из них выявлены за последнюю неделю. Заболевание обнаружили у жителей, вернувшихся из поездок в Габон и Вьетнам, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Национальном центре общественного здравоохранения (НЦОЗ), у пациентов диагностированы две разные формы инфекции – тропическая и трехдневная малярия.

Тропическая форма считается наиболее опасной и при отсутствии своевременного лечения может привести к тяжелым осложнениям. Трехдневная малярия обычно протекает легче, однако способна проявиться повторно спустя месяцы после заражения.

Оба случая подтверждены лабораторно. В настоящее время пациенты проходят лечение в стационаре, специалисты проводят необходимые противоэпидемические мероприятия.

В Наццентре напомнили, что малярия передается через укусы инфицированных комаров рода Anopheles и не распространяется бытовым или воздушно-капельным путем.

Казахстанцам, планирующим поездки в страны с риском заражения малярией, рекомендуют заранее изучать меры профилактики и использовать средства защиты от укусов комаров.

Немного ранее мы рассказывали, что туристка из России вернулась из отпуска в Таиланде со смертельно опасной инфекцией.