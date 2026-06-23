#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+33°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+33°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

Опасную инфекцию выявили у вернувшихся из Вьетнама и Габона алматинцев

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 16:59 Фото: Zakon.kz
В Алматы с начала 2026 года зарегистрировали четыре завозных случая малярии, два из них выявлены за последнюю неделю. Заболевание обнаружили у жителей, вернувшихся из поездок в Габон и Вьетнам, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Национальном центре общественного здравоохранения (НЦОЗ), у пациентов диагностированы две разные формы инфекции – тропическая и трехдневная малярия.

Тропическая форма считается наиболее опасной и при отсутствии своевременного лечения может привести к тяжелым осложнениям. Трехдневная малярия обычно протекает легче, однако способна проявиться повторно спустя месяцы после заражения.

Оба случая подтверждены лабораторно. В настоящее время пациенты проходят лечение в стационаре, специалисты проводят необходимые противоэпидемические мероприятия.

В Наццентре напомнили, что малярия передается через укусы инфицированных комаров рода Anopheles и не распространяется бытовым или воздушно-капельным путем.

Казахстанцам, планирующим поездки в страны с риском заражения малярией, рекомендуют заранее изучать меры профилактики и использовать средства защиты от укусов комаров.

Немного ранее мы рассказывали, что туристка из России вернулась из отпуска в Таиланде со смертельно опасной инфекцией.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
отключение интернета
00:48, 27 августа 2023
В Габоне ввели комендантский час и заблокировали доступ в интернет
Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы
16:14, 06 января 2026
Трава в январе и завтраки на летниках: алматинцы обсуждают аномально теплую зиму
менингококковой инфекции
17:07, 24 июня 2025
Рост менингококковой инфекции зафиксирован в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Историческая сенсация: шпажисты Казахстана стали чемпионами Азии
16:59, Сегодня
Шпажисты Казахстана победили олимпийских чемпионов и выиграли чемпионат Азии
Нападающий сборной Казахстана Владислав Мастихин
16:47, Сегодня
Сборная Казахстана одержала вторую подряд волевую победу на Кубке Азии по волейболу
Асу Алмабаев
16:37, Сегодня
Асу Алмабаев поделился видео подготовки к бою в Баку
Нигерийский форвард Самсон Иеде перешёл в &quot;Иртыш&quot;
16:17, Сегодня
Нигерийский форвард Самсон Иеде перешёл в "Иртыш"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: