#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+28°
$
465.19
536.55
5.61
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+28°
$
465.19
536.55
5.61
Мир

В Турции загорелся катер с сотней туристов на борту

В Турции загорелся катер с пассажирами, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 18:03 Фото: X/Aykin
В районе Фетхие провинции Мугла на экскурсионном катере "Император Аттила", на борту которого находились 115 человек, произошел пожар. Среди пассажиров были дети, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает 13 августа 2026 года турецкое издание NTV, возгорание произошло возле залива Катранчи по пока неизвестной причине. Огонь быстро распространился по судну, после чего пассажиры надели спасательные жилеты и прыгнули в море.

На место происшествия направили подразделения береговой охраны, главного управления береговой безопасности и морской полиции. В результате спасательной операции всех 115 человек, включая членов экипажа и детей, эвакуировали.

Позже стало известно, что судно, получившее серьезные повреждения в результате пожара, начало тонуть. Часть эвакуированных доставили на причалы береговой охраны в районах Гечек и Карагезлер.

Двух человек, пострадавших от дыма, госпитализировали. Нескольким детям медики провели осмотр в профилактических целях.

Сообщается, что после ликвидации пожара планируется операция по подъему и выводу на берег поврежденного судна. По факту происшествия начато расследование.

По данным Telegram-канала SHOT, возгорание началось на кухне экскурсионной лодки и стремительно распространилось по всему борту. На судне находились туристы из России.

Были ли казахстанцы на сгоревшем туристическом судне, пока неизвестно.

Ранее турецкие власти приняли закон, кардинально меняющий управление береговой линией. Теперь контроль осуществляют профильное министерство и Агентство по управлению прибрежными зонами.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Камила Салкымбаева
Читайте также
РФ
19:41, 26 ноября 2023
Катер с людьми застрял на Байкале
Крушение самолета
07:08, 30 августа 2025
В Турции разбился самолет, тушивший лесной пожар
Таиланд, катер, взрыв, Казахстан, МИД
18:33, 01 апреля 2025
Катер взорвался у берегов Таиланда: на борту были четыре казахстанца
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
18:11, Сегодня
"Барыс" заключил пробный контракт с казахстанским защитником Диханбеком
Умар Саламов
17:49, Сегодня
Кыргызский боксёр Саламов уверен в победе над Али Балоевым за титул чемпиона Европы
&quot;Алтай&quot; может получить три очка в КПЛ из-за якобы нарушения у &quot;Кызылжара&quot;
17:38, Сегодня
"Алтай" может получить три очка в КПЛ из-за возможного нарушения у "Кызылжара"
Ислам Чесноков
17:29, Сегодня
Ислам Чесноков перешёл в "Крылья Советов": Тотальный футбол
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: