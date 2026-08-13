В Турции загорелся катер с сотней туристов на борту

В районе Фетхие провинции Мугла на экскурсионном катере "Император Аттила", на борту которого находились 115 человек, произошел пожар. Среди пассажиров были дети, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает 13 августа 2026 года турецкое издание NTV, возгорание произошло возле залива Катранчи по пока неизвестной причине. Огонь быстро распространился по судну, после чего пассажиры надели спасательные жилеты и прыгнули в море.

На место происшествия направили подразделения береговой охраны, главного управления береговой безопасности и морской полиции. В результате спасательной операции всех 115 человек, включая членов экипажа и детей, эвакуировали.

Fethiye açıklarında gezi teknesinde yangın: 115 kişi denize atladı



Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında gezi teknesinde yangın çıktı. Teknede bulunan 115 yolcu, alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine can yeleklerini giyerek denize atladı.



Olay, saat 11.12 sıralarında Fethiye… pic.twitter.com/V6IkCRJeQa — Aykırı (@aykiri) August 13, 2026

Позже стало известно, что судно, получившее серьезные повреждения в результате пожара, начало тонуть. Часть эвакуированных доставили на причалы береговой охраны в районах Гечек и Карагезлер.

Двух человек, пострадавших от дыма, госпитализировали. Нескольким детям медики провели осмотр в профилактических целях.

Сообщается, что после ликвидации пожара планируется операция по подъему и выводу на берег поврежденного судна. По факту происшествия начато расследование.

По данным Telegram-канала SHOT, возгорание началось на кухне экскурсионной лодки и стремительно распространилось по всему борту. На судне находились туристы из России.

Были ли казахстанцы на сгоревшем туристическом судне, пока неизвестно.

Ранее турецкие власти приняли закон, кардинально меняющий управление береговой линией. Теперь контроль осуществляют профильное министерство и Агентство по управлению прибрежными зонами.