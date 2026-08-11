Масштабная реформа на пляжах Турции: что надо знать туристам

В Турции приняли закон, кардинально меняющий управление береговой линией. Центральное правительство полностью изымает права на аренду и эксплуатацию пляжей у муниципалитетов для борьбы с незаконными поборами и обеспечения бесплатного доступа к морю, сообщает Zakon.kz.

Контроль теперь осуществляют профильное министерство и Агентство по управлению прибрежными зонами. Главная цель реформы – ликвидировать теневые схемы, "пляжный рэкет" и незаконные поборы, годами ограничивавшие доступ к бесплатному морю.

Ранее распределением участков под шезлонги и кафе занимались местные администрации. Это привело к хаосу: на популярных курортах берег оказался незаконно приватизирован, а свободная полоса у воды, гарантированная Конституцией, была заставлена платными лежаками.

Теперь все действующие договоры аренды с частными пляжными клубами пройдут ревизию. Объекты, нарушающие границы общественной зоны, будут снесены без компенсации.

Кроме того введены:

Запрет платы за вход : категорически запрещено взимать деньги за проход к морю на муниципальных территориях. Любые шлагбаумы и охрана на входе теперь считаются уголовным правонарушением.

: категорически запрещено взимать деньги за проход к морю на муниципальных территориях. Любые шлагбаумы и охрана на входе теперь считаются уголовным правонарушением. Жесткие штрафы за оккупацию: коммерческие структуры обязаны оставлять не менее 50–60% пляжной полосы свободной от мебели для отдыхающих со своими полотенцами.

"Новые правила эксплуатации пляжей полностью меняют расклад сил на побережье, поскольку Министерство экологии забирает управление землей у местных властей, чтобы остановить массовые поборы и вымогательство в курортных зонах. Для обычных туристов эта реформа выгодна тем, что теперь на бесплатных пляжах министерство обязано само за госсчет устанавливать бесплатные душевые, туалеты и раздевалки, не позволяя коммерсантам наживаться на базовых нуждах людей", – отметил главный редактор Турпрома Александр Гордиец.

Как уточняют эксперты, передача контроля государству наносит удар по скрытым расходам, с которыми сталкивались туристы:

Ликвидация платы за базовые нужды : раньше арендаторы часто превращали туалеты и душевые в источник дохода, требуя 20-50 лир за вход. Для семьи из трех человек за день набегала переплата в 300-500 лир только за гигиену. Теперь эти удобства станут обязательными и бесплатными, финансируемыми из госбюджета.

: раньше арендаторы часто превращали туалеты и душевые в источник дохода, требуя 20-50 лир за вход. Для семьи из трех человек за день набегала переплата в 300-500 лир только за гигиену. Теперь эти удобства станут обязательными и бесплатными, финансируемыми из госбюджета. Экономия на пространстве: плотность расстановки платных шезлонгов сократится вдвое. Свободного места для размещения на своем коврике станет больше, что позволит многим семьям отказаться от аренды лежаков стоимостью 400-800 лир в сутки, экономя до 10 000 рублей за отпуск.

Раскошеливаться туристам в Турции приходится не только на пляжах, но и в больницах. Туристкам из Швейцарии, например, выставили счет на 1 293 евро за помощь при солнечном ударе. Девушки сочли сумму завышенной и обратились в Министерство здравоохранения Турции.