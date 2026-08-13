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Мир

Один билет принес американцу миллиард долларов

Один билет принес американцу миллиард долларов, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 19:11 Фото: magnific.com
В американском штате Иллинойс продан единственный билет, совпавший со всеми шестью номерами розыгрыша Powerball, который состоялся 12 августа. Его владелец выиграл джекпот в размере 1,04 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

По информации на сайте организации, выигрыш стал крупнейшим призом Powerball в 2026 году и восьмым по величине в истории лотереи. При выборе единовременной выплаты победитель получит 450,5 млн долларов до вычета налогов. Альтернативный вариант – выплаты в течение 29 лет.

Выигрышными номерами стали 4, 26, 66, 67, 69 и Powerball 9.

Следующий джекпот, розыгрыш которого состоится 15 августа, составит 20 млн долларов.

Ранее сообщалось, что сборщики мусора обыскали свалку и вернули женщине ее богатство на 500 млн тенге.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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