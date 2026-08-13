Один билет принес американцу миллиард долларов

В американском штате Иллинойс продан единственный билет, совпавший со всеми шестью номерами розыгрыша Powerball, который состоялся 12 августа. Его владелец выиграл джекпот в размере 1,04 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

По информации на сайте организации, выигрыш стал крупнейшим призом Powerball в 2026 году и восьмым по величине в истории лотереи. При выборе единовременной выплаты победитель получит 450,5 млн долларов до вычета налогов. Альтернативный вариант – выплаты в течение 29 лет.

Выигрышными номерами стали 4, 26, 66, 67, 69 и Powerball 9.

Следующий джекпот, розыгрыш которого состоится 15 августа, составит 20 млн долларов.

Ранее сообщалось, что сборщики мусора обыскали свалку и вернули женщине ее богатство на 500 млн тенге.