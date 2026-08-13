Солнечное затмение закончилось сотнями обращений к врачам в Испании

После солнечного затмения, которое наблюдали в Испании 12 августа, за медицинской помощью обратились как минимум 511 человек. Большинство случаев были легкими – среди них головокружение, тревожность, небольшие травмы и жалобы на зрение, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета El Mundo, больше всего обращений зарегистрировали в Каталонии – 115, Мадриде – 101 и Стране Басков – 58. В Андалусии медики приняли 44 пациента, в Мурсии – 32, в Арагоне – около 30.

В Каталонии 37 человек обратились с жалобами на глаза, однако лишь десяти потребовалась помощь бригад скорой помощи. В Мурсии все 32 случая оказались легкими и не потребовали госпитализации.

Медики напомнили, что во время затмения из-за снижения яркости возникает ложное ощущение безопасности, поэтому люди могут дольше смотреть на Солнце и получить повреждение сетчатки. Специалисты призвали использовать только сертифицированные защитные очки.

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