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Мир

От дворца к ферме: сын британского принца и завидный жених выбрал необычную карьеру

сын принца решил стать фермером, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 01:16 Фото: соцсеть Х/@jamessevern_fp
Джеймс, граф Уэссекский, сын принца Эдварда и Софи, осенью начнет учебу в Королевском сельскохозяйственном университете в Сайренсестере, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, 19-летний Джеймс будет изучать управление сельскими землями и недвижимостью. Букингемский дворец не раскрыл его результаты A-level, однако для поступления на выбранную программу необходимо набрать минимум 104 балла UCAS – примерно соответствует оценкам BCC.

Отмечается, что молодой член королевской семьи решил сразу поступить в университет, не беря академический год. Летом он работал на ферме в поместье Сандрингем, принадлежащем его дяде, королю Карлу III, и, по словам сотрудников, не боялся выполнять физическую работу и водить трактор.

Джеймс занимает 17-е место в очереди на британский престол. В отличие от многих членов королевской семьи, он редко появляется на публике, однако в последнее время стал чаще участвовать в официальных мероприятиях.

Ранее королевская семья Великобритании сообщила о пополнении.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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