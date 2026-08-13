По причине угрозы камнепада и подъема воды около тысячи человек застряли на границе Грузии и России, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az со ссылкой на Telegram-канал Shot, движение через единственный сухопутный коридор между странами у села Верхний Ларс полностью перекрыто в обоих направлениях.

Ограничения ввели 13 августа.

Причиной остановки движения стала угроза схода камней с гор. Очевидцы рассказывают, что у грузинского поселка Жинвали водителей принудительно останавливают и отправляют обратно – там сработали датчики лавинной опасности.

Из-за этого с обеих сторон границы образовалась многокилометровая пробка, в которой скопилась тысяча человек. С грузинской стороны КПП "Дариали" был полностью эвакуирован.

Как сообщает МВД Грузии, система раннего предупреждения в Девдоракском ущелье зафиксировала резкий подъем уровня воды в реке Терек и подала сигнал тревоги.

Так сотрудники пограничной полиции и граждане были выведены из зоны риска.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Таиланда начнут вскрывать подозрительный багаж без участия хозяина.