Около тысячи человек застряли на границе Грузии
Как пишет Oxu.Az со ссылкой на Telegram-канал Shot, движение через единственный сухопутный коридор между странами у села Верхний Ларс полностью перекрыто в обоих направлениях.
Ограничения ввели 13 августа.
Причиной остановки движения стала угроза схода камней с гор. Очевидцы рассказывают, что у грузинского поселка Жинвали водителей принудительно останавливают и отправляют обратно – там сработали датчики лавинной опасности.
Из-за этого с обеих сторон границы образовалась многокилометровая пробка, в которой скопилась тысяча человек. С грузинской стороны КПП "Дариали" был полностью эвакуирован.
Как сообщает МВД Грузии, система раннего предупреждения в Девдоракском ущелье зафиксировала резкий подъем уровня воды в реке Терек и подала сигнал тревоги.
Так сотрудники пограничной полиции и граждане были выведены из зоны риска.
Ранее сообщалось, что в аэропортах Таиланда начнут вскрывать подозрительный багаж без участия хозяина.