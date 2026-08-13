#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+23°
$
465.08
536.52
5.56
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+23°
$
465.08
536.52
5.56
Мир

Около тысячи человек застряли на границе Грузии

Город, толпа, транспорт, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 02:59 Фото: magnific
По причине угрозы камнепада и подъема воды около тысячи человек застряли на границе Грузии и России, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az со ссылкой на Telegram-канал Shot, движение через единственный сухопутный коридор между странами у села Верхний Ларс полностью перекрыто в обоих направлениях.

Ограничения ввели 13 августа.

Причиной остановки движения стала угроза схода камней с гор. Очевидцы рассказывают, что у грузинского поселка Жинвали водителей принудительно останавливают и отправляют обратно – там сработали датчики лавинной опасности.

Из-за этого с обеих сторон границы образовалась многокилометровая пробка, в которой скопилась тысяча человек. С грузинской стороны КПП "Дариали" был полностью эвакуирован.

Как сообщает МВД Грузии, система раннего предупреждения в Девдоракском ущелье зафиксировала резкий подъем уровня воды в реке Терек и подала сигнал тревоги.

Так сотрудники пограничной полиции и граждане были выведены из зоны риска.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Таиланда начнут вскрывать подозрительный багаж без участия хозяина.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
Пляжи, море, мусор, люди
03:28, 14 августа 2026
Отдыхающие на пляжах турецкого курорта "плавают" в тоннах мусора
КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезд, поезда, вагон, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, расписание поездов, пассажиры
15:24, 09 декабря 2025
Почему на границе с Узбекистаном застряли тысячи груженых вагонов
Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, приезд, выезд, прибытие, вылет, переезд, прилет, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы
03:30, 11 марта 2026
Около 10 тысяч российских туристов застряли в Таиланде
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сандугаш Кенжебаева
03:28, 14 августа 2026
Кенжебаева и Тореген не смогли выйти в полуфинал парного турнира в Астане
Александр Ким
02:57, 14 августа 2026
Европейский клуб казахстанского хоккеиста Александра Кима уступил в товарищеском матче
Асылжан Арыстанбекова
02:28, 14 августа 2026
Асылжан Арыстанбекова вышла в четвертьфинал турнира в Астане
&quot;Кайрат&quot;
01:46, 14 августа 2026
Стал известен соперник "Кайрата" в Лиге Европы
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: