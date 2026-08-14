Картофель в Южной Корее варится прямо на грядках из-за рекордной жары

Южнокорейские фермеры страдают от рекордной жары. Выращенный ими картофель "варится" в земле, поскольку рекордная жара прошла по большей части Азии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, на картофельном поле в уезде Янгу, в 130 км к северо-востоку от Сеула, фермер Ли Сан Хёк, копая землю, не обнаружил ничего, что стоило бы спасать.

Неделей ранее урожай картофеля в провинции Канвон выглядел хорошо. Теперь же картофель испорчен жаром. Из-за высокой температуры земля превратилась в печь.

2 августа в юго-восточном городе Янсан была зафиксирована температура 42,5°C, самая высокая температура, зарегистрированная в Южной Корее с момента начала современных метеорологических наблюдений в 1904 году.

По данным национального агентства по контролю за заболеваниями, жара стала причиной как минимум 31 смерти по всей стране, а также погибло более 900 000 голов скота и 1,4 миллиона разводимых рыб.

Власти выпустили предупреждение о жаре, призвав людей "немедленно прекратить все мероприятия на открытом воздухе".

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявили в Казахстане на пятницу.