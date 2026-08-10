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Общество

"Невыносимая жара": пассажиры поезда Мангистау – Караганда пожаловались на условия

КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезда, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, пассажиры поездов, пассажиры поезда , фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 22:54 Фото: rail-news.kz
Пассажиры поезда №079 ЦА сообщением Мангистау – Караганда пожаловались на невыносимые условия в вагонах. Из-за неработающих кондиционеров людям приходится ехать в душной обстановке, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Lada.kz, пассажиры сели в поезд 9 августа, однако комфортной поездки не получилось из-за поломки климатического оборудования и технического состояния состава.

"В вагоне жара! Муж – сердечник, едет в этом вагоне в санаторий в Караганду. Проводник сказал, что неработающие кондиционеры не в его компетенции. В вагоне старики и дети", – цитирует издание обращение возмущенных граждан.

На жалобу отреагировали в национальном перевозчике, заявив, что состав не входит в их зону ответственности.

"Данный поезд принадлежит частному перевозчику ТОО "Ulytau Express". Деятельность частных перевозчиков не имеет отношения к АО "Пассажирские перевозки" и в целом к КТЖ", – прокомментировали инцидент корреспонденту Zakon.kz 10 августа 2026 года в пресс-службе компании.

В компании рекомендуют в подобных случаях направлять обращения напрямую перевозчику либо в Министерство транспорта РК, которое регулирует деятельность частных компаний.

Ранее сообщалось, что молодой железнодорожник умер прямо на посту в Мангистау.

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Канат Болысбек
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