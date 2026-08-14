Фото футболиста Холанда расклеили на пачках с кокаином: полиция Эквадора конфисковала груз

На Панамериканском шоссе недалеко от границы с Колумбией полиция конфисковала 469,6 кг кокаина, упаковки которого украсили портретом норвежского футболиста Эрлинга Холанда, сообщает Zakon.kz.

Оказывается они получили анонимное сообщение о том, что машина перевозит наркотики. При осмотре в двойном дне они обнаружили 370 упаковок запрещенного вещества, с наклеенным изображением 26-летнего Холанда.

Как передает Associated Press, правоохранители не уточнили, почему злоумышленники выбрали именно норвежского футболиста.

The Ecuadorian police seized 370 kilograms of cocaine packaged with an image of the Norwegian soccer star Erling Haaland. pic.twitter.com/xQ44VQzvLS — T_CAS videos (@tecas2000) August 13, 2026

Холанд получил мировую известность во время своего первого чемпионата мира в этом году. Форвард провел пять матчей и забил семь мячей. С ним сборная Норвегии впервые в истории дошла до четвертьфинала мирового первенства, где уступила Англии со счетом 1:2.

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