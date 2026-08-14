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Мир

Фото футболиста Холанда расклеили на пачках с кокаином: полиция Эквадора конфисковала груз

Наркопреступность, наркотики, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2026 02:32 Фото: Facebook/erlinghaaland
На Панамериканском шоссе недалеко от границы с Колумбией полиция конфисковала 469,6 кг кокаина, упаковки которого украсили портретом норвежского футболиста Эрлинга Холанда, сообщает Zakon.kz.

Оказывается они получили анонимное сообщение о том, что машина перевозит наркотики. При осмотре в двойном дне они обнаружили 370 упаковок запрещенного вещества, с наклеенным изображением 26-летнего Холанда.

Наркопреступность, наркотики, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2026 02:32

Фото: Х/tecas2000

Как передает Associated Press, правоохранители не уточнили, почему злоумышленники выбрали именно норвежского футболиста.

Холанд получил мировую известность во время своего первого чемпионата мира в этом году. Форвард провел пять матчей и забил семь мячей. С ним сборная Норвегии впервые в истории дошла до четвертьфинала мирового первенства, где уступила Англии со счетом 1:2.

8 августа тысячи фанатов Криштиану Роналду ошибочно пришли в собор и чуть не сорвали свадьбу другой паре.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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