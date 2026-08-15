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Мир

Семья слышала странные звуки из пустых комнат и сделала пугающую находку

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2026 00:13 Фото: magnific
Подозрительный стук дверей и звуки чужого будильника из пустых комнат обернулись пугающей находкой для семьи из Калифорнии. Обследуя задний двор, жильцы обнаружили тайный люк, ведущий в оборудованное подпольное убежище "тайного соседа", который жил под их полами, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет People. По данным издания, Чарнита Мэтьюс, ее муж и четверо детей въехали в арендованный дом в городе Хемет, в мае этого года.

Почти сразу они начали слышать стук двери и сигналы будильника, доносившиеся из тех частей здания, где никого не было.

Однажды супруг Мэтьюс и его брат Данджело Филлипс пошли на звук и вышли на задний двор, где обнаружили самодельный люк, ведущий в подпол.

"Внутри они нашли вентилятор, средства для уборки, брезент и черную трубку, похожую на контейнер для наркотиков. При этом незнакомец не просто поселился там, он пользовался электричеством Мэтьюсов – он подключил свой вентилятор к розетке, которая питалась от сети", – отмечается в публикации.

Семья немедленно обратилась в правоохранительные органы. Сотрудник полиции осмотрел место и попросил хозяев сообщить, если они заметят кого-то в подполе.

После того как семья убрала деревянную доску, служившую входом, никто не появлялся.

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Канат Болысбек
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