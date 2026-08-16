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Мир

Подруга заманила королеву красоты в смертельную ловушку, пообещав ей райский отдых

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2026 18:57 Фото: unsplash
Раскрыты шокирующие детали гибели королевы красоты из Макао Кун Лимей (Афина Лия), пропавшей летом 2023 года. Как выяснило следствие, под видом поездки на пляжный отдых на Филиппинах девушку заманили в руки похитителей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Mothership, в исчезновение девушки оказалась виновна подруга. По данным издания, в 2021 году Кун заняла второе место на конкурсе "Мисс мира Макао", а в июне 2023 года пропала.

Незадолго до этого ее подруга Ли Ифэй предложила ей съездить на Филиппины, чтобы отвлечься от переживаний после расставания. Она обещала поселить королеву красоту в роскошном отеле и организовать ей фотосессию на пляже.

"После того как Кун вылетела, Ли сдала свой билет и передала ее данные филиппинской преступной группировке. Сразу после прилета модель похитили. Тем временем Ли удалила свои аккаунты в социальных сетях и покинула страну", – отмечается в публикации.

Похитители взяли под контроль страницы Кун и стали от ее лица публиковать ложные сообщения. Например, они намекали, будто у королевы красоты есть карточные долги. После они потребовали у семьи девушки выкуп – 800 тысяч долларов (около 370 млн тенге). Получив деньги, они так и не отпустили Кун.

Чтобы сбить полицию со следа, преступники также распространяли фейки, утверждая, что девушку якобы продали в бордель в Камбодже. Эти заявления не подтвердились.

В сентябре 2024 года полиции удалось арестовать Чэнь Юйсюань – одну из причастных к преступной схеме. В конце июля 2026 года следователи вышли на главного подозреваемого – Лю Ханьвэня. После этого полиция подтвердила, что Кун больше нет в живых, а ее останки уничтожены. Ли продолжают искать.

Ранее сообщалось, что королева красоты умерла при загадочных обстоятельствах в возрасте 35 лет.

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Канат Болысбек
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