Подруга заманила королеву красоты в смертельную ловушку, пообещав ей райский отдых

Раскрыты шокирующие детали гибели королевы красоты из Макао Кун Лимей (Афина Лия), пропавшей летом 2023 года. Как выяснило следствие, под видом поездки на пляжный отдых на Филиппинах девушку заманили в руки похитителей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Mothership, в исчезновение девушки оказалась виновна подруга. По данным издания, в 2021 году Кун заняла второе место на конкурсе "Мисс мира Макао", а в июне 2023 года пропала.

Незадолго до этого ее подруга Ли Ифэй предложила ей съездить на Филиппины, чтобы отвлечься от переживаний после расставания. Она обещала поселить королеву красоту в роскошном отеле и организовать ей фотосессию на пляже.

"После того как Кун вылетела, Ли сдала свой билет и передала ее данные филиппинской преступной группировке. Сразу после прилета модель похитили. Тем временем Ли удалила свои аккаунты в социальных сетях и покинула страну", – отмечается в публикации.

Похитители взяли под контроль страницы Кун и стали от ее лица публиковать ложные сообщения. Например, они намекали, будто у королевы красоты есть карточные долги. После они потребовали у семьи девушки выкуп – 800 тысяч долларов (около 370 млн тенге). Получив деньги, они так и не отпустили Кун.

Чтобы сбить полицию со следа, преступники также распространяли фейки, утверждая, что девушку якобы продали в бордель в Камбодже. Эти заявления не подтвердились.

В сентябре 2024 года полиции удалось арестовать Чэнь Юйсюань – одну из причастных к преступной схеме. В конце июля 2026 года следователи вышли на главного подозреваемого – Лю Ханьвэня. После этого полиция подтвердила, что Кун больше нет в живых, а ее останки уничтожены. Ли продолжают искать.

Ранее сообщалось, что королева красоты умерла при загадочных обстоятельствах в возрасте 35 лет.