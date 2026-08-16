#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+28°
$
464.02
536.18
5.54
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+28°
$
464.02
536.18
5.54
Мир

Пропавший рыбак провел полмесяца в затопленной пещере без еды и питьевой воды

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2026 20:22 Фото: magnific
В Мексике спасли 31-летнего рыбака Эрасто Крисанто Вальдеса, который провел 15 дней в затопленной карстовой воронке без еды и питьевой воды, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Need To Know. По данным издания, мужчина исчез 23 июля 2026 года во время рыбалки с отцом. Поиски начались практически сразу.

Спустя шесть дней водолазы обнаружили на 65-метровой глубине его рыболовное копье. Эта находка подарила спасателям надежду: пропавший рыбак должен был находиться где-то неподалеку.

"6 августа 2026 года они нашли Вальдеса живым. Оказалось, что он 15 дней не мог выбраться из заполненной водой пещеры. Все это время он находился в холоде, темноте и сырости без еды и питьевой воды", – говорится в сообщении.

Выяснилось, что мужчина смог выжить только потому, что в пещере остался воздушный карман.

Рыбака подняли на поверхность на носилках. Он был сильно обезвожен и истощен. Сейчас Вальдес восстанавливается в больнице.

Ранее археологи нашли целый город в джунглях Мексики.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Как Минздрав отреагировал на информацию о &quot;заражении питьевой воды&quot; в зонах затопления
15:27, 08 апреля 2024
Как Минздрав отреагировал на информацию о "заражении питьевой воды" в зонах затопления
Ремонт тепловых сетей, ремонт теплосетей, ремонт системы водоснабжения, теплосеть, ремонтные работы, рабочие, трубы для теплосетей, прокладка тепловых сетей
23:06, 18 сентября 2024
В Актау частично отключат питьевую воду
Петропавловск, вода, паводки, отключение
13:01, 12 апреля 2024
Паводки дошли до Петропавловска и оставили город без питьевой воды
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина успешно стартовала на &quot;тысячнике&quot; в Цинцинатти
21:25, Сегодня
Елена Рыбакина успешно стартовала на "тысячнике" в Цинцинатти
&quot;Астана&quot; упустила победу над &quot;Кызылжаром&quot; на последних минутах матча
20:56, Сегодня
"Астана" упустила победу над "Кызылжаром" на последних минутах матча
&quot;Каспий&quot; и &quot;Елимай&quot; устроили голевую перестрелку в матче КПЛ
20:13, Сегодня
"Каспий" и "Елимай" устроили голевую перестрелку в матче КПЛ
&quot;Тобыл&quot; в гостях обыграл &quot;Иртыш&quot; в матче КПЛ с двумя удалениями
19:54, Сегодня
"Тобыл" в гостях обыграл "Иртыш" в матче КПЛ с двумя удалениями
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: