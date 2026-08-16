Пропавший рыбак провел полмесяца в затопленной пещере без еды и питьевой воды

В Мексике спасли 31-летнего рыбака Эрасто Крисанто Вальдеса, который провел 15 дней в затопленной карстовой воронке без еды и питьевой воды, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Need To Know. По данным издания, мужчина исчез 23 июля 2026 года во время рыбалки с отцом. Поиски начались практически сразу.

Спустя шесть дней водолазы обнаружили на 65-метровой глубине его рыболовное копье. Эта находка подарила спасателям надежду: пропавший рыбак должен был находиться где-то неподалеку.

"6 августа 2026 года они нашли Вальдеса живым. Оказалось, что он 15 дней не мог выбраться из заполненной водой пещеры. Все это время он находился в холоде, темноте и сырости без еды и питьевой воды", – говорится в сообщении.

Выяснилось, что мужчина смог выжить только потому, что в пещере остался воздушный карман.

Рыбака подняли на поверхность на носилках. Он был сильно обезвожен и истощен. Сейчас Вальдес восстанавливается в больнице.

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