Суперъяхта за 4,3 млрд тенге загорелась и затонула через четыре дня после покупки

У берегов Сардинии через четыре дня после покупки сгорела и затонула 30-метровая суперъяхта Angiola II стоимостью более 8 млн евро (4,29 млрд тенге). На борту находились 14 человек, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет итальянская газета Il Messaggero. Инцидент произошел у берегов Порто-Черво. 30-метровая яхта Angiola II затонула в водах между островом Каппучини и мысом Капо Ферро на побережье Коста-Смеральда.

На борту судна, где находились 14 пассажиров, возник пожар. Все были спасены экстренными службами.

По данным издания, Angiola II была передана новому владельцу за четыре дня до инцидента. Уточняется, что стоимость яхты составляет около 8 млн евро (4,29 млрд тенге). Пострадавшее судно на берег должен был доставить буксир.

В экстренных службах уточнили, что в результате происшествия утечек топлива в воду обнаружено не было. Производитель яхты Amer Yachts заявил, что яхта была спущена на воду в 2020 году и несколько раз меняла владельцев.

"Мы контролировали техническое обслуживание яхты, пока она находилась на гарантии. Мы рады, что пассажиры и экипаж в безопасности, и, как и все остальные, ожидаем официального расследования", – подчеркнули в компании.

Ранее у побережья Сицилии на 45-метровой глубине обнаружили корабль возрастом более двух тысяч лет, сохранившийся в почти первозданном виде.