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Наука и технологии

Ученые раскрыли неожиданный эффект популярной диеты

Алкоголь, алкогольная продукция, алкоголизм, спирт, спиртной напиток, алкогольные напитки, спиртное, алкоголик, алкоголики, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2026 22:34 Фото: pexels
Популярная кетодиета показала неожиданный двойной эффект при борьбе с алкогольной зависимостью. К такому выводу пришли ученые, проведя исследование на лабораторных крысах, сообщает Zakon.kz.

Работа исследователей была опубликована в журнале Neuropsychopharmacology. Эксперименты проводили на крысах с алкогольной зависимостью. Одну группу восемь недель держали на кетогенной диете, где 93% калорий приходилось на жир, другую – на обычном корме с 13% жира.

У животных на кетодиете снизился уровень фермента ADH1, расщепляющего алкоголь, из-за чего спиртное дольше задерживалось в крови.

"При этом самцы на кетодиете реже "нажимали на рычаг" ради алкоголя и потребляли его меньше в пересчете на массу тела. У самок такого эффекта не было – реакция на подобные метаболические вмешательства зависит от пола", – отмечается в публикации.

Визуализация мозга показала, что у животных на кетодиете нейроны поглощали заметно меньше глюкозы и переходили на энергию из кетоновых тел. Чтобы отделить поведенческий эффект от метаболического, ученые специально уравняли уровень алкоголя в крови между группами.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее ученые из Осакского столичного университета обнаружили в мозге белок OPA1, блокирующий тягу к жирной пище.

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Канат Болысбек
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