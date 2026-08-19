Тело неизвестного погибшего эвакуировали с гор Алматинской области

В горах Талгарского района Алматинской области туристы обнаружили тело неизвестного человека. Спасатели МЧС провели эвакуацию с труднодоступного участка в районе ледника Северцева на высоте около 3400 м, сообщает Zakon.kz.

Из-за сложного рельефа для его транспортировки задействовали вертолет АО "Казавиаспас". После эвакуации тело передали следственно-оперативной группе Алматинской области. Сейчас устанавливается личность погибшего и выясняются обстоятельства произошедшего.

"МЧС призывает туристов перед походом внимательно изучать маршрут и прогноз погоды, учитывать собственную физическую подготовку и обязательно сообщать близким о планах. При себе необходимо иметь заряженный телефон, средства связи и необходимое снаряжение", - сообщает пресс-служба МЧС РК.

При возникновении чрезвычайной ситуации спасатели рекомендуют звонить по номеру 112.

Ранее сообщалось, что туристы из Беларуси ушли в горы Алматы на две недели и, когда вернулись, рассказали, что на леднике Северцова они обнаружили останки альпиниста.

