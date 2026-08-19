Магнитные бури или погода: ученые выяснили, что сильнее влияет на гипертоников

Научный сотрудник НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Андрей Махновский заявил о том, что у пациентов с гипертонией во время магнитных бурь могут ухудшаться самочувствие и состояние, но заметного роста числа вызовов скорой помощи в такие дни пока не выявили, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, исследователи проанализировали данные 525 тыс. пациентов с гипертонией и около 1,2 млн вызовов скорой помощи за 10 лет. При этом статистически значимое увеличение числа обращений обнаружили во время резких изменений погоды – в частности, при существенном падении атмосферного давления и температуры.

Исследование продолжается. Его цель – разработать более эффективные меры профилактики для пациентов с гипертонией и сократить количество предотвратимых вызовов скорой помощи.

Ранее специалисты сообщили о начале магнитной бури на Земле. По их оценкам, стабилизация геомагнитной обстановки может занять до трех суток.