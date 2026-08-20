Самое изолированное племя в мире: почему к острову Индийском океане запретили приближаться

На крошечном острове в Индийском океане живет загадочная община. Сентинельцы, проживающие на острове Северный Сентинел, всегда держались в стороне от внешнего мира, и Индия сейчас строго ограничивает доступ в этот район. И на то у них могут быть веские причины, сообщает Zakon.kz.

Остров Северный Сентинел, входящий в состав Андаманских островов, занимает площадь около 59 квадратных километров, что примерно соответствует размеру Манхэттена. Он покрыт густым лесом, не имеет естественной гавани и окружен коралловыми рифами. Оценки численности его населения варьируются от нескольких десятков до примерно 150 человек, пишет HGY.

В мире располагают лишь фрагментарными сведениями о жизни сентинельцев. Они охотятся, ловят рыбу, едят дикого кабана и черепах, собирают мед и растительную пищу. Они изготавливают луки, длинные стрелы и гарпуны, а также используют металл, добытый за пределами острова. В частности, металл они могут добывать на затонувших кораблях.

При этом невозможно с уверенностью сказать, как долго они жили на острове. На Северном Сентинеле никогда не проводились археологические раскопки, но генетические исследования других этнических групп на Андаманских островах позволяют предположить, что история человечества в этом районе может насчитывать десятки тысяч лет.

История контактов сентинельцев с внешним миром мрачна . Британский колониальный чиновник Морис Видаль Портман возглавил экспедицию на остров в 1880 году, и его люди привезли в Порт-Блэр пожилую пару и четверых детей. Пожилая пара вскоре скончалась от болезни, а детей позже вернули на остров.

В XX веке индийские исследователи несколько раз пытались установить контакт с местным населением. Антрополог Трилокнатх Пандит принимал участие в нескольких экспедициях, начиная с 1960-х годов, и в одном из случаев было обнаружено не менее 18 действующих хижин. Предполагалось, что это был лагерь, в котором проживали около 50-70 человек, но установить, жили ли на острове другие группы, не удалось.

Эти контакты часто были далеки от того, что мы сегодня назвали бы уважительным исследованием. Посетители забирали предметы из хижин, покинутых жителями, когда сентинельцы уходили в лес. В других случаях на пляже оставляли кокосы, металлические сосуды и животных. Островитяне принимали некоторые подарки, а другие категорически отвергали.

В 1990-х годах ситуация ненадолго успокоилась. Были сняты на видео, как сентинельцы приближаются к лодкам и забирают у прибывших кокосы. Это не привело к долгосрочному сотрудничеству, и Индия впоследствии отказалась от подобных экспедиций.

Одна из важнейших причин обособленности – защита сообщества. Члены народа, живущего в такой изоляции, могут быть крайне уязвимы к инфекциям, которые считаются обычным явлением в других местах.

В 2018 году остров вновь оказался в центре международного внимания: 26-летний американский миссионер Джон Аллен Чау проник на территорию острова без разрешения, чтобы взаимодействовать с местными жителями. По данным индийских властей, он был убит на острове, и его тело так и не было найдено, поскольку дальнейшее вмешательство представляло бы дополнительную угрозу для местного населения.

Таким образом, Северный Сентинел по-прежнему остается одним из самых изолированных населенных мест на Земле. Многие вопросы о его обитателях остаются без ответа, и все признаки указывают на то, что так будет и впредь. После более чем столетия безуспешных и зачастую вредных попыток установить контакт задача внешнего мира теперь намного проще: просто держаться подальше.

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