Сестры из США спасли соседскую семью из пожара

В американском штате Техас пятилетняя Ава и девятилетняя Мия заметили пожар в соседнем доме и помогли спастись семье с младенцем, сообщает Zakon.kz.

Возгорание произошло ранним утром. Девочки проснулись от необычного звука, который Ава сравнила с хлопками попкорна в микроволновке. Когда сестры выглянули на улицу, они увидели пламя, охватившее соседний дом. Об этом пишет People.

"Огонь был такой большой, что почти подобрался к нашему дому", – рассказала Ава.

Девочки сразу разбудили мать, после чего та связалась с соседями. В горевшем доме находились супруги и их младенец. Как выяснилось, семья крепко спала и не услышала даже сигнал пожарной сигнализации. По предварительным данным, огонь начался в гараже, а затем через вентиляцию распространился на чердак.

На место прибыли пожарные и потушили возгорание. По словам одного из них, ситуация могла закончиться трагически, но благодаря своевременной реакции девочек никто не пострадал.

Пока пожарные боролись с огнем, Мия молилась, чтобы все находившиеся в доме люди остались живы. После происшествия пожарная служба поблагодарила сестер за внимательность, смелость и быструю реакцию.

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