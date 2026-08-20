Женщина пережила клиническую смерть на парковке и узнала неприятную новость
Об этом пишет Daily Star. По данным издания, инцидент произошел 26 июля 2026 года у супермаркета New World. 54-летняя женщина припарковалась у магазина, вышла из машины и упала на асфальт без сознания.
Случайная прохожая бросилась ей на помощь и, обнаружив, что у женщины нет пульса, начала делать непрямой массаж сердца. Благодаря ее действиям и помощи врачей новозеландка ожила. Парамедики позже сообщили семье, что сердце женщины действительно останавливалось.
"Женщину госпитализировали, а ее машина осталась на парковке. Бесплатная парковка у супермаркета рассчитана на 90 минут, однако автомобиль простоял там около пяти с половиной часов, пока его владелица получала экстренную помощь. Через несколько дней после выписки женщина получила уведомление о нарушении и штраф величиной 80 новозеландских долларов (около 23,5 тысячи тенге)", – отмечается в публикации.
Семья обжаловала штраф. Оператор парковки отказался его аннулировать, но снизил сумму до 30 долларов (около 8,8 тысячи тенге). В письме компании говорилось, что автомобиль простоял 341 минуту, и хотя они пошли навстречу из-за исключительных обстоятельств, нарушение все же имело место.
Отец женщины назвал это требование оскорбительным, но его дочь в итоге оплатила штраф, так как спор причинял ей стресс.
Позже владелец супермаркета New World Orewa Стив Маклин связался с оператором парковки, принес извинения семье за причиненные неудобства и вернул женщине уплаченную сумму.
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