Женщина пережила клиническую смерть на парковке и узнала неприятную новость

В Новой Зеландии женщина пережила клиническую смерть прямо у супермаркета, а после выписки из больницы получила штраф за превышение времени бесплатной парковки. Оператор стоянки отказался аннулировать квитанцию, несмотря на экстренную госпитализацию автовладелицы, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Daily Star. По данным издания, инцидент произошел 26 июля 2026 года у супермаркета New World. 54-летняя женщина припарковалась у магазина, вышла из машины и упала на асфальт без сознания.

Случайная прохожая бросилась ей на помощь и, обнаружив, что у женщины нет пульса, начала делать непрямой массаж сердца. Благодаря ее действиям и помощи врачей новозеландка ожила. Парамедики позже сообщили семье, что сердце женщины действительно останавливалось.

"Женщину госпитализировали, а ее машина осталась на парковке. Бесплатная парковка у супермаркета рассчитана на 90 минут, однако автомобиль простоял там около пяти с половиной часов, пока его владелица получала экстренную помощь. Через несколько дней после выписки женщина получила уведомление о нарушении и штраф величиной 80 новозеландских долларов (около 23,5 тысячи тенге)", – отмечается в публикации.

Семья обжаловала штраф. Оператор парковки отказался его аннулировать, но снизил сумму до 30 долларов (около 8,8 тысячи тенге). В письме компании говорилось, что автомобиль простоял 341 минуту, и хотя они пошли навстречу из-за исключительных обстоятельств, нарушение все же имело место.

Отец женщины назвал это требование оскорбительным, но его дочь в итоге оплатила штраф, так как спор причинял ей стресс.

Позже владелец супермаркета New World Orewa Стив Маклин связался с оператором парковки, принес извинения семье за причиненные неудобства и вернул женщине уплаченную сумму.

Ранее сообщалось о другой жительнице Новой Зеландии, которая ударилась головой и внезапно прозрела после 13 лет слепоты.