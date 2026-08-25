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Мир

Задержаны бывший президент Армении и его сын

Бывший президент Армении, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 12:34 Фото: wikimedia
25 августа 2026 года стало известно о задержании бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, сообщает Zakon.kz.

Как пишет News.am, рано утром второго президента Армении доставили в Антикоррупционный комитет. Задержан и его старший сын Седрак. Также сотрудники Службы национальной безопасности пришли с обысками в дом Левона Кочаряна – депутата фракции "Армения" и младшего сына Роберта Кочаряна. Некоторые СМИ пишут, что его тоже доставили в Антикоррупционный комитет.

В Антикоррупционном комитете подтвердили, что в домах семьи Кочарян проводятся обыски.

"В рамках уголовного производства, расследуемого в Антикоррупционном комитете Армении по фактам преступлений коррупционного характера, по нескольким десяткам адресов проводятся обыски и иные процессуальные действия", – заявила пресс-секретарь комитета Марина Оганджанян.

Sputnik Армения пишет, что обыски идут по нескольким десяткам адресов. Налоговая опечатала принадлежащий семье Кочарян автомобильный салон Toyota. Также следственные действия проходят в спорткомплексе "Оранж фитнес", которым владеет семья.

Кочарян – второй президент Армении (1998–2008). В 2020 году его отпустили под залог 4 млн долларов – после предъявления обвинения в свержении конституционного строя в 2008 году. Через год дело против Кочаряна, а также бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, бывшего министра обороны Сейрана Оганяна и бывшего вице-премьера Армена Геворкяна, было прекращено. Позже Конституционный суд признал инкриминированную им статью противоречащей двум статьям Конституции и недействительной, пишет РБК.

По словам защитника экс-президента Армении Арама Орбеляна, обвинение касается событий 2004-2009 годов и отчуждения имущества образовательного учреждения. По версии следствия, недвижимость стоимостью несколько миллиардов драмов была продана за 12 млн драмов (около 22,5 млн тенге), после чего перешла члену семьи Кочарян.

В июне Роберт Кочарян пытался покинуть Армению, но местные власти не позволили ему этого сделать.

24 августа 2026 года премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал заявление об участии республики в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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