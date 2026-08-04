Токаев и Пашинян обсудили развитие отношений Казахстана и Армении
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана провел телефонный разговор с премьер-министром Армении. Об этом 4 августа 2026 года сообщили в Акорде, передает Zakon.kz.
Касым-Жомарт Токаев поздравил Никола Пашиняна с переназначением на должность премьер-министра Армении, пожелав ему дальнейших успехов в государственной деятельности на благо армянского народа.
"Поблагодарив за поздравления, Никол Пашинян пожелал президенту и народу Казахстана успешного проведения выборов в Курултай", – говорится в сообщении.
Собеседники с удовлетворением отметили позитивную динамику развития казахско-армянских отношений, подтвердили настрой на углубление многогранного сотрудничества двух стран.
"Обсужден ход реализации договоренностей, в том числе достигнутых в рамках официального визита главы правительства Армении в Астану в ноябре прошлого года", – рассказали в Акорде.
Особое внимание было уделено расширению взаимодействия в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.
Ранее сообщалось, что Токаев направил телеграмму президенту Швейцарии.
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