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Политика

Токаев и Пашинян обсудили развитие отношений Казахстана и Армении

Фото: akorda.kz, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 18:01 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана провел телефонный разговор с премьер-министром Армении. Об этом 4 августа 2026 года сообщили в Акорде, передает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Никола Пашиняна с переназначением на должность премьер-министра Армении, пожелав ему дальнейших успехов в государственной деятельности на благо армянского народа.

"Поблагодарив за поздравления, Никол Пашинян пожелал президенту и народу Казахстана успешного проведения выборов в Курултай", – говорится в сообщении.

Собеседники с удовлетворением отметили позитивную динамику развития казахско-армянских отношений, подтвердили настрой на углубление многогранного сотрудничества двух стран.

"Обсужден ход реализации договоренностей, в том числе достигнутых в рамках официального визита главы правительства Армении в Астану в ноябре прошлого года", – рассказали в Акорде.

Особое внимание было уделено расширению взаимодействия в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.

Ранее сообщалось, что Токаев направил телеграмму президенту Швейцарии.

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Канат Болысбек
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