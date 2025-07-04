Задержан бывший глава Национального бюро по противодействию коррупции

Фото: Elmedia

4 июля 2025 года стало известно о задержании бывшего руководителя Национального бюро по противодействию коррупции Талгата Татубаева, сообщает Zakon.kz.

Информацию подтвердили в Генеральной прокуратуре. "Генеральной прокуратурой Республики Казахстан 03.07.2025 года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 146 ч. 2 п. п. 1), 2) УК (пытки), задержан бывший руководитель Национального бюро по противодействию коррупции Татубаев Т.М." – сказано в распространенном сообщении. В настоящее время ведется досудебное расследование, проводятся следственные действия, направленные на сбор дополнительных доказательств.

Татубаев руководил Нацбюро по противодействию коррупции с сентября 2016 года по июнь 2018 года. В июле 2018 года стал начальником службы Уголовного преследования генеральной прокуратуры (до мая 2019 года). С 2020 года работал советником министра юстиции РК (до марта 2022-го).

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