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События

Задержан бывший глава Национального бюро по противодействию коррупции

бывший глава Нацбюро по противодействию коррупции Талгат Татубаев, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 16:50 Фото: Elmedia
4 июля 2025 года стало известно о задержании бывшего руководителя Национального бюро по противодействию коррупции Талгата Татубаева, сообщает Zakon.kz.

Информацию подтвердили в Генеральной прокуратуре.

"Генеральной прокуратурой Республики Казахстан 03.07.2025 года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 146 ч. 2 п. п. 1), 2) УК (пытки), задержан бывший руководитель Национального бюро по противодействию коррупции Татубаев Т.М." – сказано в распространенном сообщении.
В настоящее время ведется досудебное расследование, проводятся следственные действия, направленные на сбор дополнительных доказательств.

Татубаев руководил Нацбюро по противодействию коррупции с сентября 2016 года по июнь 2018 года. В июле 2018 года стал начальником службы Уголовного преследования генеральной прокуратуры (до мая 2019 года). С 2020 года работал советником министра юстиции РК (до марта 2022-го).
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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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