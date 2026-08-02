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Мир

До $20 тысяч за визу: США вводят постоянный залог для граждан 50 стран

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2026 09:48 Фото: freepik
США с 3 августа вводят постоянный визовый залог для граждан 50 стран, оформляющих туристические и деловые визы (B-1/B-2). Размер залога может достигать 20 тысяч долларов и будет определяться сотрудником консульства в каждом конкретном случае, сообщает Zakon.kz.

В список вошли, в частности, Грузия, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Алжир, Ангола, Бангладеш, Камбоджа, Монголия, Непал, Тунис, Уганда, Венесуэла, Зимбабве и ряд других стран. Казахстана в этом перечне нет.

Как пояснили в Госдепартаменте США, мера направлена на сокращение нарушений визового режима. Залог вернут, если владелец визы покинет США в установленный срок, не воспользуется визой или ему будет отказано во въезде. Если же человек нарушит условия пребывания, внесенная сумма будет удержана.

Ранее программа действовала в пилотном режиме, при котором размер залога составлял от 5 до 15 тысяч долларов. Теперь минимальный порог отменен, а максимальная сумма увеличена до 20 тысяч долларов. По данным властей США, за первые 10 месяцев пилотного проекта было зафиксировано менее 50 случаев нарушения визового режима, тогда как в 2024 финансовом году граждане стран из списка допустили почти 45,5 тысячи таких нарушений. Кроме того, по данным Associated Press, число выданных виз гражданам этих государств сократилось на 83%.

Ранее сообщалось, что США сбросили на Иран авиабомбу весом почти в тонну.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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