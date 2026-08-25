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Мир

Четыре руки и четыре ноги: врачи в Индии выясняют причину редкой аномалии у новорожденного

Четыре руки и четыре ноги: врачи выясняют причину редкой аномалии у новорожденного, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 22:03 Фото: magnific.com
В индийском штате Мадхья-Прадеш родился ребенок с четырьмя руками и четырьмя ногами. Необычный случай произошел в медицинском центре города Лавкуш-Нагар, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Need To Know, младенец весом около трех килограммов появился на свет у 29-летней женщины. Медики обнаружили у него дополнительную недоразвитую структуру тела, соединенную с туловищем в области груди и живота.

Врачи предполагают, что причиной может быть паразитическое близнецовое развитие – редкое состояние, при котором недоразвитый близнец остается соединенным с нормально развивающимся ребенком.

Состояние новорожденного оценивается как стабильное. Сейчас специалисты планируют провести подробное обследование, чтобы определить особенности соединения дополнительных частей тела, состояние кровеносных сосудов, костей, кровообращения и внутренних органов.

Для дальнейшего обследования ребенка переводят в медицинский колледж Джабалпура. Транспортировку организовали с помощью санитарной авиации.

Врачи отмечают, что вопрос о возможном хирургическом вмешательстве можно будет рассматривать только после проведения необходимых исследований. Местные СМИ называют случай крайне редким.

Ранее сообщалось, что сердце донора из Мангистау пересадили пациенту.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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