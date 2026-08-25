Четыре руки и четыре ноги: врачи в Индии выясняют причину редкой аномалии у новорожденного

В индийском штате Мадхья-Прадеш родился ребенок с четырьмя руками и четырьмя ногами. Необычный случай произошел в медицинском центре города Лавкуш-Нагар, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Need To Know, младенец весом около трех килограммов появился на свет у 29-летней женщины. Медики обнаружили у него дополнительную недоразвитую структуру тела, соединенную с туловищем в области груди и живота.

Врачи предполагают, что причиной может быть паразитическое близнецовое развитие – редкое состояние, при котором недоразвитый близнец остается соединенным с нормально развивающимся ребенком.

Состояние новорожденного оценивается как стабильное. Сейчас специалисты планируют провести подробное обследование, чтобы определить особенности соединения дополнительных частей тела, состояние кровеносных сосудов, костей, кровообращения и внутренних органов.

Для дальнейшего обследования ребенка переводят в медицинский колледж Джабалпура. Транспортировку организовали с помощью санитарной авиации.

Врачи отмечают, что вопрос о возможном хирургическом вмешательстве можно будет рассматривать только после проведения необходимых исследований. Местные СМИ называют случай крайне редким.

🚨 SHOCKING | Chhatarpur, Madhya Pradesh :: A woman has reportedly given birth to a baby with four arms and four legs, a rare condition doctors say may be linked to incomplete fetal development. pic.twitter.com/XEISLCXYkQ — indiainlast24hr (@indiain24hr) August 24, 2026

Ранее сообщалось, что сердце донора из Мангистау пересадили пациенту.