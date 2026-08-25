Решение семьи помогло спасти жизнь: сердце донора из Мангистау пересадили пациенту

В Мангистауской области 23 августа 2026 года в многопрофильной областной больнице был выявлен 37-летний потенциальный донор. В соответствии с установленным порядком у пациента констатировали смерть головного мозга, сообщает Zakon.kz.

Донорский процесс организовал Республиканский центр по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг. В результате сердце было пересажено 43-летнему пациенту, который находился в листе ожидания.

Операцию провели в Центре сердца UMC. Как уточняют врачи, в данное время состояние реципиента соответствует послеоперационному периоду, он находится под постоянным наблюдением медиков.

Медицинские специалисты выразили особую благодарность семье донора, которая в тяжелый момент дала согласие на донорство. Благодаря этому решению другому человеку удалось дать шанс на продолжение жизни.

Ранее сообщалось, что мать троих детей стала посмертным донором сразу для нескольких казахстанцев.