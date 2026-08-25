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События

Решение семьи помогло спасти жизнь: сердце донора из Мангистау пересадили пациенту

Решение семьи помогло спасти жизнь: сердце донора из Мангистау пересадили пациенту, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 20:25 Фото: magnific.com
В Мангистауской области 23 августа 2026 года в многопрофильной областной больнице был выявлен 37-летний потенциальный донор. В соответствии с установленным порядком у пациента констатировали смерть головного мозга, сообщает Zakon.kz.

Донорский процесс организовал Республиканский центр по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг. В результате сердце было пересажено 43-летнему пациенту, который находился в листе ожидания.

Операцию провели в Центре сердца UMC. Как уточняют врачи, в данное время состояние реципиента соответствует послеоперационному периоду, он находится под постоянным наблюдением медиков.

Медицинские специалисты выразили особую благодарность семье донора, которая в тяжелый момент дала согласие на донорство. Благодаря этому решению другому человеку удалось дать шанс на продолжение жизни.

Ранее сообщалось, что мать троих детей стала посмертным донором сразу для нескольких казахстанцев.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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