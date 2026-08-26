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Мир

Разряд молнии убил женщину, несущую посуду на голове

Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря, молнии, молния, гроза, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 01:47 Фото: pexels
В Индии 46-летняя женщина погибла от удара молнии, когда возвращалась с работы домой во время грозы. Врачи местной больницы не смогли спасти пострадавшую, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает Need To Know. По данным издания, 46-летняя Гита Бай из деревни Пандарбхатта шла домой под дождем после работы в поле и несла на голове горшок и другую посуду.

Когда женщина проходила мимо продуктового магазина, в нее ударила молния. Сотрудники торговой точки сразу же вызвали скорую помощь.

"Женщину доставили в больницу, однако врачи сразу же установили, что спасти ее было уже невозможно. Бай получила тяжелые ожоги всего тела", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что чашка чая спасла жизнь 66-летнему британцу, чуть не убив его.

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Канат Болысбек
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