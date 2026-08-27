Женщин-миллиардеров в России стало гораздо меньше

Число российских женщин с состоянием свыше 1 млрд долларов за год сократилось более чем в два раза, сообщает Zakon.kz.

Об этом свидетельствует новый рейтинг богатейших россиянок, опубликованный Forbes. При этом совокупное состояние участниц списка уменьшилось на 6,8 млрд долларов.

Лидирующую позицию в пятый раз заняла основательница Wildberries Татьяна Ким. Однако ее состояние также заметно сократилось – до 4,7 млрд долларов. Это почти в полтора раза меньше прошлогодней оценки.

"Впервые в рейтинге не появилось ни одной новой участницы", – отмечает еще одну особенность рейтинга Forbes.

Ранее стало известно, что жители Казахстана продолжают активно отправлять деньги за рубеж. Так, в Россию в июне отправили 100,52 тыс. переводов – 62,7% от общего количества.